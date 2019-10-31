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Бывший глава концерна: Чтобы понять трагедию, происходящую в Беларуси, достаточно выехать в райцентры

01.11.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в экспресс-комментарии «Салідарнасці» оценил заявления первого вице-премьера Александра Турчина.

На «Кастрычнiцкім эканамiчным форуме-2019» Турчин заявил, что в первой сотне крупнейших ОАО с преобладанием госдоли все предприятия «живые», кому-то нужно просто подставить плечо – но ни одно закрывать не надо.

Но Шлындиков этот оптимизм не разделяет.

– Если говорить начистоту, то потихоньку деградируют наши предприятия, в том числе и крупнейшие. Давно проблемы и у флагманов: автозавода и тракторного. Нынешняя система не позволяет успешно их совершенствовать, модернизировать, реконструировать, – сказал в комментарии «Салідарнасці» бывший глава концерна «Амкодор».

Что же тогда делать с предприятиями госсектора?

– Для каждого должен быть свой рецепт. Но если говорить в общем, то нужно менять экономическую политику – а значит, власть. Нынешняя, как видим, ничего не предпринимает, деградация предприятий будет продолжаться, – считает Шлындиков.


Как долго госпредприятия смогут оставаться на плаву?

– Зависит от того, как долго и в каких объемах государство сможет делать в них вливания, спасая от смерти. Кто-то продержится пять лет, кто-то больше. Но если экономическая политика не изменится, то большинство придет к одному итогу – банкротству, – сказал Шлындиков.

По словам первого вице-премьера, белорусские власти пока не рассчитывают на кредит МВФ. С другой стороны, следующая пятилетка должна стать и по названию, и по духу цифровой, считает Турчин.

Удастся ли обеспечить достаточный рост экономики только за счет сектора IТ? Бывший глава концерна «Амкодор» дал на этот вопрос отрицательный ответ.

– Чтобы понять всю трагедию, которая сейчас происходит в Беларуси, достаточно выехать в райцентры. Промышленности и производства так практически не осталось. Это ожидает нас и в крупных городах, если мы будем продолжать прежнюю политику, – отметил Шлындиков.
 
 
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Бывший глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в экспресс-комментарии «Салідарнасці» оценил заявления первого вице-премьера Александра Турчина.
 
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