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Андрей Капский: сообщение о том, что Алексей Бага покинет пост главного тренера по окончании сезона, — откровенный вброс

01.11.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондент pressball.by связался по телефону с председателем правления ФК БАТЭ Андреем Капским насчет нашумевшего сообщения о том, что главный тренер клуба Алексей Бага по окончании сезона покинет свой пост.



Как говорится, в бою все средства хороши. А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.
 
 
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Корреспондент pressball.by связался по телефону с председателем правления ФК БАТЭ Андреем Капским насчет нашумевшего сообщения о том, что главный тренер клуба Алексей...
 
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