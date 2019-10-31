Руслан Васильев: Все проходит – и «желто-синяя» эра прошла

Спортивный журналист Руслан Васильев поделился мнением о нынешнем состоянии дел в БАТЭ.





- БАТЭ и "Шахтер" расписались в собственной неспособности поддержать огонь чемпионской интриги. Наставник "желто-синих" Алексей Бага может говорить какие угодно слова или, наоборот, замкнуться в гордом молчании, но суть дела от этого не изменится. Он не сумел подготовить команду, которая не просто утратила чемпионскую гегемонию, а провалилась каждой порой года.





Весной БАТЭ проиграл Бресту баталию за Суперкубок страны, а на Кубок Беларуси вовсе не покусился, сойдя на обочину ещё в четвертьфинале. Летом Бага и компания профукали перспективу играть в групповом турнире еврокубкового турнира. На чём, кстати, зиждется финансовое благополучие и зажиточный "буржуазный" статус "желто-синих", ранее заманивавший в Борисов таланты. Осенью пошли прахом надежды догнать Брест в чемпионате. Поэтому выводы относительно эффективности Алексея Анатольевича напрашиваются сами собой. Ничего не проиграно, пока не проиграно всё. Но Бага, входя в сезон фаворитом, умудрился проиграть всё. Так что сохранение этого наставника на посту главного тренера, мягко говоря, озадачит, хотя, как ни странно, не удивит.









Кто знает, как и что будет завтра с БАТЭ? Титул утерян, денег от УЕФА не будет. На внутреннем рынке Брест перебивает все предложения из других городов и весей, удивляя своей всеядностью, за которой читается явное желание не просто усилиться, но ещё и ослабить конкурентов.





Стасевич, конечно, молодец, держит себя в тонусе. Но приравнивать Игоря к супер-пупер мастерам наивно, да и не властен он, при всем режимном отношении к футболу, над временем, которое рано или поздно даст о себе знать острыми болями в пояснице и мыслями о покое.





sportpanorama.by. Так много ли будет желающих заменить Багу в клубе, который по привычке настроит планов о "завоевании мира", но уже не будет иметь к их претворению в реальность никаких предпосылок? Это касательно гипотетического приглашения преемника со стороны. А если же речь пойдет о "семье Капского", так вообще непонятно, чем, допустим, Молош лучше и крепче Баги? И не надо ли считать любой такой вариант изменения иллюстрацией к поговорке «поменяли шило на мыло". Так что, возможно, БАТЭ и не стоит заболевать тренерскими беспокойствами. Другое дело, что все проходит – и "желто-синяя" эра прошла. По крайней мере, нынче трудно понять, как, кем и за счет чего может в следующем сезоне серьезно усилиться клуб из Борисова, — написал журналист на сайте



