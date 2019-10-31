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Четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре

01.11.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возможно, ноябрь нас не порадует погодой, но именно в этом месяце будет четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре — напоминает TUT.BY.



Согласно постановлению, принятому правительством, рабочий день переносится с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября. При этом отдыхать мы будем 7 ноября (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — то есть четыре дня подряд.

Вместе с тем, организациям с учетом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.


Ближайшие «большие» праздники ожидаются на Новый год. Новогодняя неделя начинается с понедельника, 30 декабря. И согласно графику переносов на нынешний 2019 год, и понедельник, 30-го, и вторник, 31-го, — рабочие дни, а 1 и 2 января — выходные.
 
 
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Возможно, ноябрь нас не порадует погодой, но именно в этом месяце будет четыре выходных подряд. Как будем отдыхать и работать в ноябре — напоминает TUT.BY.
 
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