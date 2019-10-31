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В Беларуси подорожали десятки видов сигарет с 1 ноября

01.11.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ноябре беларусские производители и импортеры табачных изделий отметились увеличением цен на десятки видов сигарет. Повышения в основном исчисляются нескольким копейками. Цены, действующие с 1 ноября, опубликованы на сайте МНС.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» повысило на две копейки стоимость сигарет «Магнат» и «Магнат 7», «Минск» и «Минск 7», «Премьер» и «Премьер 7», Minsk city, Minsk capital. Они продаются по 1,16 рубля, пишет reform.by

На такую же сумму до 1,21 рубля подорожали «Минск Superslims», «Минск 5 Superslims».

Minsk City MS и Minsk Capital MS а также «Премьер MS» прибавили 2 копейки и теперь стоят 1,02 рубля.

«Премьер QS», Minsk city QS, Minsk capital QS подорожали на ту же сумму и стоят 1,06 рубля.

«Фэст MS» и Credo MS поднялись на 2 копейки и стоят 99 копеек, а просто Credo — 92 копейки.

Сигареты NZ подорожали на 2 копейки и теперь продаются от 1,09 до 2,19 рубля в зависимости от вида.

Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen SUPERSLIMS прибавили в цене 2 копейки и стоят 1,21 рубля.

Matrix BLUE и portal ONE подорожали на 2 копейки до 1,12 рубля, а portal GOLD, portal SILVER — до 1,16 рубля.

Pall Mall Nano Fresh и Nano Fusion выросли в цене на 5 копеек до 2,3 рубля, Pall Mall Demi Purple — до 2,1 рубля.

На 10 копеек до 2,4 рубля поднялась цена на Cooper Gold, Blue, Silver и просто Cooper. Кроме того, в продаже появилось еще четыре вида этой марки по 2,3 рубля.

Фабрика также снизила на 1 копейку цены Kent Double Mix, нескольких видов Kent Feel до 3,19 рубля. Такая же цена теперь у Kent HDi Silver и Blue, Nano Blue, Nano Silver, Kent Nano White, Kent Mode но эти сигареты подорожали на 4 копейки.

По 3,2 рубля на рынке появился Kent Mix Red Breeze.

Rothmans Demi Blue и Demi Silver прибавили по 5 копеек до 2,3 рубля, а Rothmans Demi Click Amber — до 2,35 рубля. Rothmans Demi Click Coral появились по 2,15 рубля.


ООО «Табак Инвест» вывело на рынок Kalipso Special Gold Slim и Kalipso Special Gold Super Slim за 2,05 рубля.

На три копейки фирма подняла цену LD Club Lounge. Сигареты стоят 2,36 рубля. Также по три копейки прибавили LD Impulse Compact (новая цена 2,38 рубля), Monte Carlo Red и Blue (2,45 рубля), Сamel Blue (2,57 рубля), Camel Compact (2,33 и 2,38 рубля в зависимости от вида).

Monte Carlo Compact Silver и Monte Carlo Compact Blue 100’s подорожали на 5 копеек до 2,15 рубля, а Winston Classic и Blue — до 3,15 рубля.

Цена Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue и Winston Super Slims Silver повысилась на 4 копейки и теперь составляет 3,23 рубля.

«Беларусьторг» поднял на 5 копеек цену Pall Mall Demi Blue Limited Edition и Pall Mall Demi Azure Limited Edition. Она составляет 1,95 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре беларусские производители и импортеры табачных изделий отметились увеличением цен на десятки видов сигарет. Повышения в основном исчисляются нескольким...
 
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