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Закон о «суверенном Рунете» начал действовать в России
01.11.2019 09:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dw.com
Закон вступил в силу с 1 ноября. Впрочем, на сетях связи пока не установили специальное оборудование.
Как поясняют в российском правительстве, условием подключения такого оборудования будет сохранение качества связи, пишет
Речь идет о поправках в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые получили неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Закон призван защитить интернет в России в случае угроз извне.
Согласно поправкам, все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам. Планируется также создание реестра точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам. Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в ежегодных учениях.К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.
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Закон вступил в силу с 1 ноября. Впрочем, на сетях связи пока не установили специальное оборудование.
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