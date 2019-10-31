Закон о «суверенном Рунете» начал действовать в России

Источник материала: Ежедневник



фото: dw.com

Закон вступил в силу с 1 ноября. Впрочем, на сетях связи пока не установили специальное оборудование.

Как поясняют в российском правительстве, условием подключения такого оборудования будет сохранение качества связи, пишет РБК .

Речь идет о поправках в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые получили неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Закон призван защитить интернет в России в случае угроз извне.

Согласно поправкам, все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам. Планируется также создание реестра точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам. Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в ежегодных учениях.

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К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.