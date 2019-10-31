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Закон о «суверенном Рунете» начал действовать в России

01.11.2019 09:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Закон о «суверенном Рунете» начал действовать в России

фото: dw.com

Закон вступил в силу с 1 ноября. Впрочем, на сетях связи пока не установили специальное оборудование.

Как поясняют в российском правительстве, условием подключения такого оборудования будет сохранение качества связи, пишет РБК.

Речь идет о поправках в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые получили неофициальное название закон о «суверенном Рунете». Закон призван защитить интернет в России в случае угроз извне.

Согласно поправкам, все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором. В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование. Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам. Планируется также создание реестра точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам. Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в ежегодных учениях.

 К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

 
 
 
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Закон вступил в силу с 1 ноября. Впрочем, на сетях связи пока не установили специальное оборудование.
 
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