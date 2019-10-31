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Машина на Хэллоуин: посмотрите на новый внедорожник от латвийской Dartz

01.11.2019 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Латвийская компания Dartz занимается в основном выпуском бронированных автомобилей с, мягко говоря, эпатажной внешностью и необычными материалами отделки салона. И вот накануне самого «темного» праздника года фирма обнародовала изображения своего нового творения.


В угловатых обводах автомобиля под названием Prombron Black Stallion явно угадывается внедорожник Hummer H2, хотя точной информации на этот счет нет — прежде за основу своих новых проектов Dartz брала модели Mercedes. О технических особенностях также доподлинно ничего неизвестно — компания изготовила прототип, подготовленный для участия в съемках нового фильма. Увы, подробностей о кинокартине тоже нет, но, судя по мрачному внешнему декору, это вряд ли будет комедия — разве что очень черная.



По слухам, Prombron Black Stallion оснащен 6,2-литровым компрессорным V8 от Dodge Challenger, который был форсирован до 1000 лошадиных сил.


В компании готовы собирать Prombron Black Stallion по индивидуальным заказам, но точные сроки появления товарных машин не называются. В любом случае цены будут немаленькими — от 300 тысяч евро. К слову, основным рынком сбыта продукции Dartz является Россия.

 
 
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Компания Dartz, известная своими эпатажными бронированными автомобилями, представила свой новый проект.
 
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