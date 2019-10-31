Источник материала: Tut.by

Американский нападающий Мэттью Ткачук забросил эффектную шайбу в овертайме матча «Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз». Игра состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой «Калгари» со счетом 6:5 ОТ, пишет championat.

На предпоследней секунде овертайма Ткачук забил клюшкой между ног и принес своей команде победу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гол дня. Хоккеист забил между ног на предпоследней секунде овертайма Американский нападающий Мэттью Ткачук забросил эффектную шайбу в матче «Нэшвилл Предаторз» - «Калгари Флэймз»

Интересно, что перед третьим периодом «Калгари» уступал со счетом 1:4, но смог отыграться и перевел игру в овертайм. А Ткачук в этой игре забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.