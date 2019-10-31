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Гол дня. Хоккеист забил между ног на предпоследней секунде овертайма

01.11.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский нападающий Мэттью Ткачук забросил эффектную шайбу в овертайме матча «Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз». Игра состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой «Калгари» со счетом 6:5 ОТ, пишет championat.

На предпоследней секунде овертайма Ткачук забил клюшкой между ног и принес своей команде победу.

Интересно, что перед третьим периодом «Калгари» уступал со счетом 1:4, но смог отыграться и перевел игру в овертайм. А Ткачук в этой игре забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
 
 
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Американский нападающий Мэттью Ткачук забросил эффектную шайбу в матче «Нэшвилл Предаторз» - «Калгари Флэймз»
 
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