|
Для нового Porsche 911 в качестве бесплатной опции предложат 7-ступенчатую «механику»
Источник материала: Tut.by
В скором времени у покупателей нового Porsche 911 появится возможность выбора между двумя коробками — кроме 8-ступенчатого «робота» PDK это еще и 7-ступенчатая «механика», известная по предыдущему поколению спорткара.
Правда, базовым
Зато покупателям 911-ой с тремя педалями Sport Chrono обойдется без доплаты — он включен в стандартное оснащение машины. В частности, речь идет о динамических опорах двигателя, секундомере с приложением Porsche Track Precision (фиксирует время прохождения круга и параметры движения по гоночной трассе) и кнопке Sport Response, нажатие которой на 20 секунд повышает приемистость двигателя и скорость реакции коробки передач.
На американском рынке стоимость 911 Carrera S и 4S вне зависимости от выбранной коробки останется на неизменном уровне — от 113 300 долларов. Местные дилеры уже начали прием заказов на трехпедальный 911, который до Европы доберется только летом следующего года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В скором времени у покупателей нового Porsche 911 появится возможность выбора между двумя коробками - кроме 8-ступенчатого «робота» PDK это еще и 7-ступенчатая «механика»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)