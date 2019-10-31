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Для нового Porsche 911 в качестве бесплатной опции предложат 7-ступенчатую «механику»

01.11.2019 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В скором времени у покупателей нового Porsche 911 появится возможность выбора между двумя коробками — кроме 8-ступенчатого «робота» PDK это еще и 7-ступенчатая «механика», известная по предыдущему поколению спорткара.


Правда, базовым 911 Carrera механическая коробка не положена — она будет предлагаться для купе и кабриолетов 911 Carrera S и 4S с 450-сильной оппозитной турбо-«шестеркой» и первое время только на рынке США. Примечательно, что версия с «механикой» при массе 1496 кг хоть и на 38 кг легче модификации с PDK, по паспорту оказывается менее динамичной — набор первой «сотни» занимает около 4 секунд против 3,5 секунды у Carrera S с роботизированной коробкой и пакетом Sport Chrono. Заявленная максимальная скорость — 306 км/ч.


Зато покупателям 911-ой с тремя педалями Sport Chrono обойдется без доплаты — он включен в стандартное оснащение машины. В частности, речь идет о динамических опорах двигателя, секундомере с приложением Porsche Track Precision (фиксирует время прохождения круга и параметры движения по гоночной трассе) и кнопке Sport Response, нажатие которой на 20 секунд повышает приемистость двигателя и скорость реакции коробки передач.


На американском рынке стоимость 911 Carrera S и 4S вне зависимости от выбранной коробки останется на неизменном уровне — от 113 300 долларов. Местные дилеры уже начали прием заказов на трехпедальный 911, который до Европы доберется только летом следующего года.

 
 
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В скором времени у покупателей нового Porsche 911 появится возможность выбора между двумя коробками - кроме 8-ступенчатого «робота» PDK это еще и 7-ступенчатая «механика»,...
 
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