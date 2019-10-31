10 идей, как провести выходные в Минске, чтобы совсем не замерзнуть

Источник материала: Tut.by

Эти выходные пройдут под знаком Хеллоуина, «Лістапада» и Аллы Пугачевой. Чтобы вам было не так сложно сделать выбор, куда пойти, AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уик-энд на нашем сервисе, и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) мы выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 28 по 31 октября. Бонусом добавили идеи от редакции.

Сходить на самый эротический фильм осени



Кадр из фильма «Верность»

Когда: все выходные Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Беларусь», «Аврора», «Ракета», «Мир», «Комсомолец» Сколько: от 5 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В новой ленте Нигины Сайфуллаевой много беспорядочного секса и вообще сцен, из-за которых даже самый раскрепощенный зритель будет испытывать будто бы стыд. Героиню Евгении Громовой ревность (кстати, анаграмма к слову верность) вдохновляет на невероятные перформансы: вместо того чтобы просто сесть и поговорить со своим мужчиной, она пускается во все тяжкие. Со стороны это, конечно, выглядит немного наивно, но, если вы давно хотели записаться на сеанс к сексологу или психотерапевту, лучше просто сходите в кино.

Бонус от редакции: если так и не посмотрели «Арахисового сокола» , можете посвятить ему один из выходных. Это же первый кандидат на «Оскар» !

Что смотреть в минских кинотеатрах

Накупить билетов на «Лістапад»



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: с 1 ноября Где: в минских кинотеатрах

На самые громкие фестивальные премьеры уже, конечно, солд-ауты, но что-нибудь из программы в 154 фильма вы себе наверняка найдете. Мы составили г ид-гигант по игровому кино с картинами абсолютно на любой вкус и более скромный, но не менее симпатичный гид по документальным лентам — там реально есть что смотреть, обратите внимание на эту секцию. Каждого, кто посмотрит хотя бы один фильм «Лістапада», мы готовы разобнимать лично.

Угореть на рейве живых мертвецов с «Бассотой»



Фото: vk.com/deadrave2

Когда: 1 ноября, 23.00 Где: Ok16 Сколько: 10 — 20 рублей

В первый день ноября главные демоны Октябрьской улицы «Бассота» и FU-JI соберутся вместе, чтобы воскресить армию умерших рейверов… Как бы зловеще это ни звучало, уточним, что «Бассота» и FU-JI — это серии популярных минских вечеринок для фанатов электронной музыки. Вы можете откупиться предварительным билетом в точках продаж за 10 рублей или уже оставить душу и 20 рублей на входе в ночь мероприятия. Куда еще сходить на Хеллоуин в Минске, даже если вы не очень-то и уважаете этот праздник, рассказываем тут .

Бонус от редакции: или загляните на мрачную тусовку из серии вечеринок «Мечта» , туда как раз созывает любителей серьезной танцевальной музыки и, собственно, Хеллоуина. Вечеринка пройдет 1 ноября, с 23.00 — 2 ноября. Залетайте на огонек в « Хайд ». Вход так-то 20 рублей, но в крутом костюме или хотя бы в маске до часа ночи — 10 рублей.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Увидеть Примадонну своими глазами



Фото: Игорь Матвеев

Алла Пугачева планирует собрать «Минск-Арену» уже в эту субботу после почти десятилетнего перерыва — и это, бесспорно, главное музыкальное событие уикенда. Новое шоу Примадонна приурочила к своему 70-летнему юбилею, и ей снова есть о чем рассказать своим поклонникам. Билеты на концерт стоят относительно демократично ( узнали почему ), они все еще есть в продаже. Хотя СМИ поговаривают, что королева эстрады приедет в Минске не только ради выступления перед минчанами, но и Минск ради своей давней страсти">из-за своей давней страсти.

Бонус от редакции: синхронно с концертом Пугачевой делать музыкальное волшебство в столице будет еще и группа Shuma . Локальные электронщики выступят с презентацией нового альбома Me, Mother 2 ноября в 19.00 в пространстве Ok16 . Билеты — от 25 до 45 рублей.

Все концерты в Минске и регионах

Отметить Международный день веганства



Источник: pixabay.com

Когда: 3 ноября, 12.00 Где: Корпус Сколько: бесплатно

В воскресенье Минск гудит по поводу Дня веганства, который отмечается в мире ежегодно с 1994 года. Гости столичного мероприятия смогут узнать больше об этичном потреблении — попробовать разнообразную еду из чисто растительных ингредиентов, поучаствовать в приготовлении блюд на кулинарных мастер-классах и продегустировать веганскую кухню, послушать полезные лекции, познакомиться с экологической продукцией и насладиться документальными съемками живой природы.

Идеи для семейного отдыха

Выбраться в « Осенний салон » (он-то закрывается)



Фото: artbelarus.by

Когда: все выходные, 11.00 — 21.00 Где: Дворец искусств Сколько: 3 и 6 рублей

На выходных загляните в «Осенний салон» — он закрывается уже в это воскресенье, 3 ноября. Это пятая выставка-продажа работ молодых белорусских художников, а мы знаем, что молодежь делает очень любопытные вещи. Проект представляет работы в разнообразных видах и техниках изобразительного искусства (живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное искусство и инсталляция).

Все выставки Минска — в одном месте

Открыть для себя новое место — Boubbles





Когда: до 8 ноября — с 10.00 до 00.00, после официального открытия — с 8.00 до 05.00 Где: ул. Киселева, 12

В районе площади Победы на месте итальянского заведения Portofino открылось кафе Boubbles с посадкой на 85 мест. Работать оно будет почти круглосуточно: с восьми до пяти утра. И позиционирует себя как место для pre и аfter-party — такая концепция появилась отчасти благодаря соседству с популярным ночным клубом Black House. Про самое важное: греческий салат — 11 рублей, салат с утиной печенью — 14 рублей, филе утки с апельсиновым соусом и пюре — 19 рублей, стейк из говядины с овощами — 24 рубля, мороженое с фундуком и сладкой клюквой — 7 рублей, торт фисташковый с малиной — 10 рублей.

А театр?

К сожалению, на самые популярные среди минчан постановки билетов уже нет (что логично). Так что ловите совет от редакции: билеты на крутые минские спектакли разлетаются как горячие пирожки, и о походе в театр стоит задуматься заранее.

Что ставят в минских театрах

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