Брестское «Динамо» сразится с «Шахтером», а БАТЭ с «Ислочью». Анонс 27-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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1 ноября матчем в Минске стартует 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу . В гости к «горожанам» приедет «сахарная» команда из Слуцка. Эти команды еще не гарантировали себе место в «вышке» в следующем сезоне, поэтому зрителей ожидает жаркая битва на стадионе по улице Маяковского.

Ну, а суперхитом тура станет игра в Бресте, где местное «Динамо» сыграет против «Шахтера». Отметим, что все билеты на этот матч были проданы уже в понедельник. Поддержка у команды Марцела Лички будет просто топовая!



В 12-м туре команды в Солигорске голов друг другу не забили. Фото: «Шахтер»

Красоты матчу добавит тот факт, что хозяева выйдут на поле в ретроформе . Данная акция посвящена легендарной игре в Бресте 7 мая 1988 года, когда «Динамо» победило со счетом 1:0 сборную СССР, которая позже стала олимпийским чемпионом.





Спортивный директор клуба Сергей Ковальчук объяснил это желанием «дополнительно зарядить, мотивировать ребят на очень непростой матч с конкурентом в борьбе за золото чемпионата».

Прямо сейчас брестчане опережают БАТЭ на шесть очков. Напомним, что им надо набрать семь очков в четырех оставшихся матчах, чтобы впервые стать чемпионами Беларуси. В год 1000-летия Бреста!

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Если же «Динамо» возьмет только шесть, то при 15 очках у БАТЭ в оставшихся турах будет равное количество баллов и команды сыграют «золотой матч».

Брестское «Динамо» проводит чемпионский сезон и идет на рекорд. Что происходит и как там БАТЭ?

У Бреста нет проблем с составом, как мы видели в матче против «Гомеля», тренер может выпустить несколько игроков, которые способны переломить ход матча. Есть джокер и в рукаве у Сергея Ташуева — это Николай Януш. Ветеран «Шахтера» проводит отличный сезон!

Но если атмосфера в «Динамо» хорошая и боевая, то в стане «горняков» не все гладко. Пошли слухи, что Элис Бакай не очень-то и травмирован, а ему не дают играть руководители клуба. Летняя история Валерия Громыко повторяется осенью с Бакаем? Которого, опять же по слухам, сватают в брестское «Динамо».

Есть ли единение внутри «Шахтера»? Сплотилась ли команда вокруг тренера? Готовы ли футболисты биться до конца? Ответы на эти вопросы мы можем получить уже 3 ноября.

В 27-м туре нас ждет еще несколько интересных матчей. Так, 3 ноября в Жодино «автозаводцы» примут минское «Динамо». Эти команды отделяют всего пять очков, и это борьба за еврокубки.

Не пропустите в воскресенье матч в Борисове, где БАТЭ сразится против «Ислочи». Борисовчане отчаянно борются за чемпионство, а «волки» — за четвертое место. Напомним, что в этом году «Ислочь» не проигрывала БАТЭ, а весной и вовсе выбила их из Кубка Беларуси.

Слухи вокруг лучшего бомбардира чемпионата и главного тренера БАТЭ

Интерес к нападающему РЦОР-БГУ растет как на дрожжах. Илья Шкурин забил 17 голов и готов замахнуться на рекорд Михаила Гордейчука, который в 2017 году забил 18 раз.

Шкурин стал вторым футболистом за 10 лет, который забил более 15 голов в чемпионате. Неудивительно, что к нему проявляют интерес. По слухам, им интересуется БАТЭ и… московский «Спартак» . Тренер «желто-синих» не стал это комментировать.

Агент игрока Валерий Исаев в свою очередь не подтверждает, что его клиент находится в сфере интересов «Спартака».

— Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем, — сказал Исаев в комментарии «Трибуне» .

В четверг «Трибуна» сообщила, что главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинет свой пост в конце сезона. 38-летний специалист работает в тренерском штабе борисовчан с 2011 года.

Андрей Капский назвал эту информацию «откровенным вбросом». Председатель правления БАТЭ сообщил «Прессболу» , что «в бою все средства хороши».

— А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.

Видео: АБФФ

Все матчи 27-го тура можно смотреть в прямом эфире VOKA.TV .

1 ноября посмотрим один матч:

ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.



2 ноября пройдет еще одна игра:

ФК «Городея» — «Неман», 16.00.



3 ноября мы увидим четыре встречи:

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 14.00;



«Дняпро-МЧЗ» — ФК «Витебск», 16.00;



«Динамо» (Брест) — «Шахтер», 18.00;



БАТЭ — «Ислочь», 19.45.



4 ноября тур завершится в Мозыре:

«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;



Положение в чемпионате перед 27-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 26 21 4 1 64 19 67 2 БАТЭ 26 19 4 3 52 15 61 3 Шахтер 26 18 4 4 52 18 58 4 Динамо (Минск) 26 14 5 7 39 29 47 5 Ислочь 26 12 6 8 36 30 42 6 Торпедо-БелАЗ 26 12 6 8 34 30 42 7 ФК Городея 26 11 7 8 28 25 40 8 Неман 26 9 5 12 23 33 32 9 ФК Витебск 26 8 7 11 23 32 31 10 ФК Минск 26 7 8 11 33 42 29 11 Славия 26 7 7 12 27 33 28 12 ФК Слуцк 26 7 6 13 24 44 27 13 Дняпро-МЧЗ 26 6 6 14 25 33 24 14 РЦОР-БГУ 26 5 8 13 41 61 23 15 ФК Гомель 26 4 8 14 35 45 20 16 Торпедо (Минск) 26 1 3 22 4 51 6

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