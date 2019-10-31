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Брестское «Динамо» сразится с «Шахтером», а БАТЭ с «Ислочью». Анонс 27-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
1 ноября матчем в Минске стартует 27-й тур
Ну, а суперхитом тура станет игра в Бресте, где местное «Динамо» сыграет против «Шахтера». Отметим, что все билеты на этот матч были проданы уже в понедельник. Поддержка у команды Марцела Лички будет просто топовая!
Красоты матчу добавит тот факт, что хозяева
Спортивный директор клуба Сергей Ковальчук объяснил это желанием «дополнительно зарядить, мотивировать ребят на очень непростой матч с конкурентом в борьбе за золото чемпионата».
Прямо сейчас брестчане опережают БАТЭ на шесть очков. Напомним, что им надо набрать семь очков в четырех оставшихся матчах, чтобы впервые стать чемпионами Беларуси. В год 1000-летия Бреста!
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Если же «Динамо» возьмет только шесть, то при 15 очках у БАТЭ в оставшихся турах будет равное количество баллов и команды сыграют «золотой матч».
У Бреста нет проблем с составом, как мы видели в матче против «Гомеля», тренер может выпустить несколько игроков, которые способны переломить ход матча. Есть джокер и в рукаве у Сергея Ташуева — это Николай Януш. Ветеран «Шахтера» проводит отличный сезон!
Но если атмосфера в «Динамо» хорошая и боевая, то в стане «горняков» не все гладко. Пошли слухи, что Элис Бакай не очень-то и травмирован, а ему не дают играть руководители клуба. Летняя история Валерия Громыко повторяется осенью с Бакаем? Которого, опять же по слухам, сватают в брестское «Динамо».
Есть ли единение внутри «Шахтера»? Сплотилась ли команда вокруг тренера? Готовы ли футболисты биться до конца? Ответы на эти вопросы мы можем получить уже 3 ноября.
В 27-м туре нас ждет еще несколько интересных матчей. Так, 3 ноября в Жодино «автозаводцы» примут минское «Динамо». Эти команды отделяют всего пять очков, и это борьба за еврокубки.
Не пропустите в воскресенье матч в Борисове, где БАТЭ сразится против «Ислочи». Борисовчане отчаянно борются за чемпионство, а «волки» — за четвертое место. Напомним, что в этом году «Ислочь» не проигрывала БАТЭ, а весной и вовсе выбила их из Кубка Беларуси.
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В четверг
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— А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.
Видео:
Все матчи 27-го тура можно смотреть в прямом эфире
1 ноября посмотрим один матч:
ФК «Минск» — ФК «Слуцк», 18.00.
2 ноября пройдет еще одна игра:
ФК «Городея» — «Неман», 16.00.
3 ноября мы увидим четыре встречи:
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Минск), 14.00;
«Дняпро-МЧЗ» — ФК «Витебск», 16.00;
«Динамо» (Брест) — «Шахтер», 18.00;
4 ноября тур завершится в Мозыре:
«Славия» — ФК «Гомель», 14.30;
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В ближайшие выходные нас ждут отличные матчи на всех этажах турнирной таблицы.
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