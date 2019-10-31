Макс Корж или Тима Белорусских? Тест: какая знаменитость на детском фото

Источник материала: Tut.by

Предлагаем вам угадать, кто изображен на детских фото знаменитостей. Порой это будет не так просто: вроде бы все похожи, да не совсем! Впрочем, кому мы рассказываем? Наверняка сами замечали такое, когда листали свои же фотоальбомы.