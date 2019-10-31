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Макс Корж или Тима Белорусских? Тест: какая знаменитость на детском фото
Источник материала: Tut.by
Предлагаем вам угадать, кто изображен на детских фото знаменитостей. Порой это будет не так просто: вроде бы все похожи, да не совсем! Впрочем, кому мы рассказываем? Наверняка сами замечали такое, когда листали свои же фотоальбомы.
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Выбрали фото звезд, где не сразу понятно, что это именно они. Готовы проверить себя?
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