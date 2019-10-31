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Вдова Кобзона просит суд обанкротить его должника
01.11.2019 10:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евгений Одиноков /
Вдова Иосифа Кобзона Нелли обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который занимал крупные суммы у ее супруга, передает
Пейсахов многократно занимал у Кобзона деньги, мотивируя это развитием бизнеса. К 2014 году долгов накопилось на 25 миллионов долларов. Потом бизнесмен сказал артисту, что не сможет вернуть деньги, так как проиграл их в покер. Кобзон обратился в полицию, и в 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии за мошенничество. Также был удовлетворен гражданский иск на сумму долга.
Вдова певца подала заявление 30 октября, оно пока не принято к производству. Напомним, что Кобзон скончался в августе прошлого года после продолжительной болезни.
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Евгений Одиноков / РИА Новости Вдова Иосифа Кобзона Нелли обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о...
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