Вдова Кобзона просит суд обанкротить его должника

Вдова Иосифа Кобзона Нелли обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, который занимал крупные суммы у ее супруга, передает РБК .

Пейсахов многократно занимал у Кобзона деньги, мотивируя это развитием бизнеса. К 2014 году долгов накопилось на 25 миллионов долларов. Потом бизнесмен сказал артисту, что не сможет вернуть деньги, так как проиграл их в покер. Кобзон обратился в полицию, и в 2016 году Пейсахова приговорили к шести годам колонии за мошенничество. Также был удовлетворен гражданский иск на сумму долга.

Вдова певца подала заявление 30 октября, оно пока не принято к производству. Напомним, что Кобзон скончался в августе прошлого года после продолжительной болезни.

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