Начался суд над экс-главным архитектором Минска

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде Заводского района Минска началось судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению экс-главного архитектора Минска Павла Лучиновича в получении взятки. Самого экс-чиновника на суде нет, потому что он находится в больнице с параличом нижней части тела и не может ни ходить, ни сидеть. Процесс ведет судья Жанна Хмельницкая.

Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от индивидуального предпринимателя. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто.

Экс-чиновника обвиняют по части 1 и части 2 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки и получение взятки повторно или в крупном размере. Вторым обвиняемым по делу проходит индивидуальный предприниматель Нонна Гришина. Она обвиняется по части 2 статьи 431 — передача взятки в крупном размере. 60-летняя женщина содержится под стражей.



Нонна Гришина. Фото: Станислав Шаршуков

На суде также присутствуют родственники Гришиной и Лучиновича. Сам Лучинович сейчас находится в больнице, куда его из СИЗО в начале сентября доставили с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом. Он и сегодня не ходит и даже не сидит самостоятельно. Мера пресечения экс-чиновнику изменена на залог.

История с Лучиновичем

Напомним, Павла Лучиновича задержали в машине. На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в авто. Как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.

В связи с недавним совещанием Александра Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.

(Будет дополнено)