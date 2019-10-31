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Как распознать «тихий инфаркт»? И можно ли его вообще не заметить?

01.11.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапный приступ одышки. Примерно так мы представляем себе симптомы инфаркта — и нередко именно так и происходит, пишет BBC.


Фото: pixabay.com

В числе других признаков, по которым можно распознать острый сердечный приступ, — режущая боль в руке или в районе шеи, головокружение, обильное потоотделение.

Но что если приступ проходит без столь очевидных симптомов — так, что сам больной даже не знает, что пережил инфаркт?

Как показывает исследование Гарвардского университета, такое случается значительно чаще, чем предполагали медики. Почти половина всех случаев острого сердечного приступа (45%) приходится на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI — silent myocardial infarction), который чаще поражает мужчин.

«Симптомы SMI могут быть выражены настолько слабо и продолжаться так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьезную проблему — так что зачастую мужчины их просто игнорируют», — объясняет профессор клиник Гарвардского университета Джордж Плацки.

Например, усталость или физический дискомфорт мужчины часто могут списать на переработку, плохой сон или даже просто возрастные изменения в организме. А слабую боль в горле или в районе груди примут за симптомы изжоги или несварения.

Кроме того, нередко сложно точно определить, откуда именно исходят болевые ощущения. Например, резкая боль в левой части грудной клетки скорее всего заставит вас заподозрить сердечный приступ, но «тихий инфаркт» может вызвать лишь небольшой дискомфорт в груди в целом.

Тревожные признаки и поводы для беспокойства:

  • дискомфорт в центре грудной клетки (легкое ощущение давящей боли), который не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь;
  • общий дискомфорт в верхней части тела в целом — например, неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти;
  • затрудненное дыхание до или после неприятных ощущений в груди;
  • внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.

«Иногда человек вообще чувствует себя совершенно нормально — как во время, так и после SMI, — что лишь увеличивает риск того, что тревожные сигналы не будут замечены», — предупреждает профессор Плацки.

Именно поэтому результаты исследования гарвардских медиков, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, особенно настораживают.

В группе риска — мужчины

Врачи обследовали почти 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы, а спустя 10 лет повторно сделали МРТ сердца тем же пациентам.

У 8% из них на сердце были обнаружены рубцы, свидетельствующие о перенесенном инфаркте миокарда — при этом 78% переживших приступ пациентов даже не знали об этом.

Мужчины переживали «тихий инфаркт» в пять раз чаще, чем женщины.

Судя по результатам исследования, факторы риска SMI — ровно такие же, как и у обычного инфаркта: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.

«В результате SMI сердце начинает хуже работать, на нем появляются рубцы, — объясняет Джордж Плацки. — А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие „тихий инфаркт“, не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьезным».

Иногда перенесенный инфаркт у мужчин обнаруживают лишь спустя несколько недель или даже месяцев после приступа — в ходе регулярного осмотра или после обращения в больницу с жалобами на хроническую усталость, непроходящую одышку или затянувшуюся изжогу.

При этом врачу диагностировать SMI несложно — чаще всего для этого достаточно сделать обычную кардиограмму или УЗИ сердца. Еще один простой способ — анализ крови на присутствие специфического белка (тропонина Т), который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы.

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Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапный приступ одышки.
 
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