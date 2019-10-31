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В Витебске на переходе Nissan сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Витебске легковушка сбила женщину, которая шла по переходу. Об этом
Авария произошла 31 октября, около 21.00. По предварительной информации, 32-летний водитель Nissan Primera ехал по улице Коммунистической и в районе дома № 23 сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Витебскую областную клиническую больницу.
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Авария произошла 31 октября, около 21.00, на улице Коммунистической.
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