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В Витебске на переходе Nissan сбил женщину

01.11.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске легковушка сбила женщину, которая шла по переходу. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 31 октября, около 21.00. По предварительной информации, 32-летний водитель Nissan Primera ехал по улице Коммунистической и в районе дома № 23 сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Витебскую областную клиническую больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария произошла 31 октября, около 21.00, на улице Коммунистической.
 
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