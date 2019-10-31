В Витебске на переходе Nissan сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В Витебске легковушка сбила женщину, которая шла по переходу. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 31 октября, около 21.00. По предварительной информации, 32-летний водитель Nissan Primera ехал по улице Коммунистической и в районе дома № 23 сбил 53-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в Витебскую областную клиническую больницу.