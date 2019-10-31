С 1 ноября 2019 года в Ганцевичах возобновляется обслуживание маршрутов Автостанция — Больница отправлением с автостанции в 18.30 и 19.30, Больница — Автостанция отправлением от больницы в 18.55 и 20.15.
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В Ганцевичах возобновляются вечерние рейсы автобусов
01.11.2019 09:31 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
С 1 ноября 2019 года в Ганцевичах возобновляется обслуживание маршрутов Автостанция — Больница отправлением с автостанции в 18.30 и 19.30, Больница — Автостанция отправлением от больницы в 18.55 и 20.15.
(Visited 2 times, 3 visits today)
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С 1 ноября 2019 года в Ганцевичах возобновляется обслуживание маршрутов Автостанция — Больница отправлением с автостанции в 18.30 и 19.30,
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