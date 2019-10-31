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Презентация уникального проекта для слабовидящих состоялась в Гродно

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Презентация уникального проекта для слабовидящих состоялась в Гродно

Презентация проекта «Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью» состоялась в Гродно. Люди, утратившие зрение полностью  или частично,  сталкиваются с двумя важными проблемами: ограничение доступа к информации и самостоятельного передвижение в пространстве. Речевой информатор, над созданием которого сотрудники учреждения реабилитации «Центр успешного человека» трудились более года, поможет решить эту проблему. Подробности в репортаже Аллы Внучко.

Вот уже второй год  Кирилл Щетинин даже самый яркий солнечный день не отличает от ночной темноты. В результате автомобильной аварии он полностью потерял зрение и мечтает лишь об одном – заново его обрести. Бывший  тренер по велосипедному спорту приехал в областной центр из Орши и учится на массажиста. Ведь Гродненский медицинский колледж  — одно из тех немногих белорусских учреждений, где   незрячий человек может получать обучение  наравне с обычными людьми.

КИРИЛЛ ЩЕТИНИН, УЧАЩИЙСЯ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:

— Колледж отличный, только это единственное учреждение, которое находится в нашей стране и понятно, что этого не хватает. Хотелось бы, чтобы таких учреждений открывались больше и больше по всей стране.  Реабилитация у людей с проблемами зрения проходила бы  намного лучше.

Работа по созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью по зрению в Гродненском медицинском колледже ведется уже не первый год.

Презентация уникального проекта для слабовидящих состоялась в Гродно

Два месяца назад здесь появились речевые информаторы. Теперь незрячие учащиеся, а таких в колледже  порядка полусотни, могут самостоятельно добраться до любой аудитории своего факультета.

ВАЛЕРИЙ ПАШУК, ДИРЕКТОР ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА:

— С помощью речевых информаторов создаются условия,  при которых инвалид по зрению будет полностью самостоятелен. Может найти нужную аудиторию, другие помещения в колледже, где ему надо быть, располагаться по образовательному процессу, либо по другим мероприятиям. Также мы широко используем и внедряем, приобретаем, устанавливаем таблички с тактильными надписями.

Теперь, использовав специальное бесплатное мобильное приложение,  активизировав речевой информатор, любой незрячий человек может безошибочно определить объект на расстоянии 50 метров и самостоятельно дойти до него. Подобные устройства уже давно используются в Польше, Германии, Израиле, в Соединенных Штатах Америки, но в белорусской системе свои особенности — кнопка с дополнительной информацией.

МИХАИЛ АНТОНЕНКО, ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ «ЦЕНТР УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»:

— Я на себе попробовал этот американский продукт, и мне это  показалось достаточно сложным процессом. Нужно полностью от всего отвлекаться, от процесса движения и только прислушиваться к этим командам. Мы использовали современный канал блютуз, который имеет высокую точность – это соединение между нашим устройством и смартфоном, наш  информатор излучает звук, а звук — лучший ориентир для незрячего человека.

Презентация уникального проекта для слабовидящих состоялась в Гродно

Для невидящего  важна любая  подсказка. Как выглядит в здании дверь, она  стеклянная или деревянная, открывается автоматически  или вручную, есть ли ступеньки и сколько их, стоят ли на крыльце колонны, высажены ли рядом цветы – всю эту информацию теперь можно без труда узнать благодаря новой разработке. Работа в Гродно по социальной адаптации инвалидов по зрению ведется довольно успешно.

ИРИНА НОВИКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «БЕЛОРУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ»:

 Активно у нас начинают  укладывать тактильные предупреждающие элементы на улицах нашего города. Сегодня вы  можете заметить на остановках общественного транспорта  тактильно-предупреждающую плитку, на пешеходных переходах. К сожалению, может быть этого не так много, как хотелось бы, есть еще недостаток – появляется предупреждающая плитка, но нет направляющей. Например, как от перехода дойти до остановочного пункта.

Разработчики проекта не сомневаются что, воспользовавшись всего лишь один раз «услугами» речевого информатора, человек с ограниченными возможностями по достоинству оценит его и этот прибор  навсегда станет для слабовидящего верным «персональным помощником». А значит,  поможет стать инвалиду по зрению  более уверенным в себе и самостоятельным.

Гродно Плюс

 
Теги: Гродно
 
 
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Презентация проекта «Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью» состоялась в Гродно. Люди, утратившие зрение полностью  или частично, ...
 
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