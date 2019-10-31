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Начал работу ведомственный пункт таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ»

01.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Начал работу ведомственный пункт таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ»

Новый ведомственный пункт таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» начал работу с 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

ВПТО расположен в транспортно-логистическом центре в непосредственной близости от пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Работает пункт ежедневно с 8.00 до 20.00.

В пункте «Берестовица-ТЛЦ» осуществляются таможенные операции, совершаемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

В связи с открытием нового пункта таможенного оформления упразднен ВПТО «Красносельский».-0 начал работу с 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

ВПТО расположен в транспортно-логистическом центре в непосредственной близости от пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Работает пункт ежедневно с 8.00 до 20.00.

В пункте «Берестовица-ТЛЦ» осуществляются таможенные операции, совершаемые в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

В связи с открытием нового пункта таможенного оформления упразднен ВПТО «Красносельский».

https://www.belta.by

 
 
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Новый ведомственный пункт таможенного оформления «Берестовица-ТЛЦ» начал работу с 1 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне. ВПТО...
 
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