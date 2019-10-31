Республиканская акция «Мы – вместе» в Гродненской области соберет молодых специалистов и их наставников

Источник материала: Вороновская газета





Народно-патриотическая акция «Мы – вместе» стартует в Гродно 2 ноября. Ее участниками станут молодые специалисты, наставники и ветераны труда. Они представляют сферы образования, сельского хозяйства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и другие. Лучшие из них будут награждены наградами ФПБ.

Как рассказали в Гродненском областном объединении профсоюзов, акция «Мы – вместе» проводится с 2015 года. В этот году ее посвятили предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране 17 ноября. Смысл ее в том, чтобы донести до каждого человека, насколько важно принять участие в выборах депутатов. «В Палату представителей должны быть избраны профессионалы, люди, которые знают о проблемах общества и о том, как их решить. Именно от них зависит качество принимаемых законов, по которым в дальнейшем мы будем жить и работать», – отметили в профсоюзе.





Планируется, что участие в акции примут звезды белорусской эстрады Лариса Грибалева, Инна Афанасьева, Саша Немо, группа «ByCity», финалисты профсоюзного творческого конкурса «Новые имена Беларуси», любительские коллективы художественного творчества. Кроме концертной программы будет организована работа юридической приемной: все желающие смогут получить бесплатные юридические консультации по вопросам трудового законодательства, защиты социальных прав и интересов трудящихся.





Профсоюзы традиционно принимают активное участие на всех этапах избирательной кампании – от направления своих представителей в избирательные комиссии до наблюдения за процессом выборов. Так, в Гродненской области в состав участковых избирательных комиссий от самой массовой общественной организации включены более 1,7 тыс. профсоюзных активистов, в окружных комиссиях – 80 представителей, в областной – 7 человек. По состоянию на 28 октября в качестве наблюдателей от профсоюзов выдвинуты свыше 800 человек. Вместе с тем процесс аккредитации наблюдателей еще продолжается. Кроме того, в Гродненской области 2 представителя ФПБ зарегистрированы кандидатами в депутаты.

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