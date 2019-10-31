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Республиканская акция «Мы – вместе» в Гродненской области соберет молодых специалистов и их наставников
01.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Народно-патриотическая акция «Мы – вместе» стартует в Гродно 2 ноября. Ее участниками станут молодые специалисты, наставники и ветераны труда. Они представляют сферы образования, сельского хозяйства, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и другие. Лучшие из них будут награждены наградами ФПБ.
Как рассказали в Гродненском областном объединении профсоюзов, акция «Мы – вместе» проводится с 2015 года. В этот году ее посвятили предстоящим парламентским выборам, которые пройдут в стране 17 ноября. Смысл ее в том, чтобы донести до каждого человека, насколько важно принять участие в выборах депутатов. «В
Планируется, что участие в акции примут звезды белорусской эстрады Лариса Грибалева, Инна Афанасьева, Саша Немо, группа «ByCity», финалисты профсоюзного творческого конкурса «Новые имена Беларуси», любительские коллективы художественного творчества. Кроме концертной программы будет организована работа юридической приемной: все желающие смогут получить бесплатные юридические консультации по вопросам трудового законодательства, защиты социальных прав и интересов трудящихся.
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Республиканская акция «Мы – вместе» в Гродненской области соберет молодых специалистов и их наставников
Народно-патриотическая акция «Мы – вместе» стартует в Гродно 2 ноября. Ее участниками станут молодые специалисты, наставники и ветераны труда. Они представляют...
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