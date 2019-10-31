«Любую проблему можно решить»,

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

это в ходе выездного приёма граждан и «прямой телефонной линии», которые прошли в Городокском райисполкоме 28 октября, подчеркнул помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. И делать это необходимо в рамках действующего законодательства.





Спектр проблем, с которыми граждане обратились к А. Линевичу оказался довольно широким, однако традиционно были озвучены вопросы из сферы жилищно-коммунального хозяйства. Так, жительница районного центра Валентина Сысоева рассказала, что памятник на могиле её родственников на Ивановском кладбище повредили коммунальники. Пенсионерка уверяла, что это произошло, когда работники удаляли старое дерево. Она заострила внимание, что неоднократно обращалась на предприятие котельных и тепловых сетей, однако никакой реакции не последовало. Директор ГПКиТС Ирина Казакова подчеркнула, что проблемный, давно неновый памятник разрушается изнутри: в трещины попадает влага, свою губительную роль играют морозы, поросший по поверхности мох и т. д. Но коммунальники не отказываются помочь женщине, главное, чтобы их действия не нанесли вред и памятник не рассыпался полностью, как только его коснутся строители. Анатолий Линевич предложил, чтобы работы проходили в присутствии заявительницы.

На выездной приём к помощнику Президента обратились жительницы дома по ул. Ленинградской из областного центра. Гражданки рассказали, что в доме нет удобств, давно назрела необходимость в капитальном ремонте, нужно заменить окна на веранде — из-за старых в помещении холодно, зимой готовить там пищу по меньшей мере некомфортно. Женщины подчеркнули, что регулярно делают отчисления на ремонт дома, который, к слову, несколько лет подряд считался непригодным для проживания и подлежащим сносу. Сегодня жильё приватизировано ими, но до сих пор не понятно, на чьём балансе оно находится. Анатолий Линевич отметил, что в сложившейся ситуации разберутся компетентные специалисты, но собственники приватизированного жилья должны понимать, что состояние, в котором находятся заветные квадратные метры — это в первую очередь зона их ответственности.

Проблему ремонта квартиры, полученной её дочерью по договору коммерческого использования в 2015 г., озвучила жительница г. п. Езерище Тамара Гончарова. Женщина рассказала, что жильё, в которое они якобы не смогли попасть до заключения договора, непригодно для проживания, и выразила желание от него отказаться. Гражданке разъяснили порядок действий.

Индивидуальная предпринимательница из Городка Зинаида Захаркова рассказала Анатолию Линевичу о том, что арендодатель торгового места на рынке, которое она занимает уже несколько лет, — Городокское райпо — уведомило её о необходимости в сжатые сроки переехать на другое — менее привлекательное для женщины — место. Помощник Президента подчеркнул, что в сложившейся ситуации арендодатель должен был выйти на диалог с предпринимательницей, которая ответственно выполняет свои обязательства по договору, учесть её пожелания.

В ходе «прямой телефонной линии» жители Городокского района также могли озвучить наболевшие вопросы, которые теперь находятся у власти на контроле. А. Линевич подчеркнул, что практика совмещения выездных приёмов граждан и «прямых линий» себя оправдывает и делает взаимодействие представителей власти и граждан более эффективным и результативным.

Любовь ШЛЕЙКО.