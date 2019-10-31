ТОП–8 самых интересных фактов о Биткоине

Источник материала: Новости Хотимска

Электронная валюта — тренд нашего времени. А биткоин — самая известная из электронных валют, курс которой растет невероятными темпами. Этого вполне достаточно, чтобы узнать о том, что такое биткоин, хотя бы в первом приближении.

Вкратце, биткоин — это цифровая валюта. Ее функционирование подчиняется тем же законам, что и функционирование обычных валют, только происходит внутри сети. А курс определяется соотношением спроса и наличия доступной валюты на конкретный момент времени.