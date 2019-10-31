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ТОП–8 самых интересных фактов о Биткоине
01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Электронная валюта — тренд нашего времени. А биткоин — самая известная из электронных валют, курс которой растет невероятными темпами. Этого вполне достаточно, чтобы узнать о том, что такое биткоин, хотя бы в первом приближении.
Вкратце, биткоин — это цифровая валюта. Ее функционирование подчиняется тем же законам, что и функционирование обычных валют, только происходит внутри сети. А курс определяется соотношением спроса и наличия доступной валюты на конкретный момент времени.
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Электронная валюта — тренд нашего времени. А биткоин — самая известная из электронных валют, курс которой растет невероятными темпами. Этого вполне...
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