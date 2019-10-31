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6 фактов о полировке кузова автомобиля, которые нужно знать
01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Любой автомобилист понимает, что очень важна полировка автомобиля. Если на кузове видны царапины, то от этого страдает весь внешний вид авто. Сегодня мы попробуем с вами разобраться, какие же имеются достоинства у процедуры полировки кузова. Здесь вы найдете 6 фактов, которые покажут, почему полировка имеет такое важное значение для транспортного средства.
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Любой автомобилист понимает, что очень важна полировка автомобиля. Если на кузове видны царапины, то от этого страдает весь внешний вид авто. Сегодня мы попробуем с...
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