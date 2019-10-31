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Кому вреден томатный сок
01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Томатный сок может быть опасен с точки зрения большого содержания соли для людей с признаками гипертонии. Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может приводить к повышению артериального давления.
Людям с артериальной гипертонией следует избегать регулярного употребления томатного сока или делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
Такой сок противопоказан и тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
Что касается пользы, то томатный сок ценен с точки зрения большого содержания ликопина — антиоксиданта, обладающего мощными свойствами, добавила эксперт.
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Томатный сок может быть опасен с точки зрения большого содержания соли для людей с признаками гипертонии. Вкусовыми рецепторами соль не ощущается, это может...
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