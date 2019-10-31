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Как защититься от гриппа и простуды на работе

01.11.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Лишь своевременная вакцинация может стать эффективным способом защиты от гриппа. Кроме того, эксперт советует воздерживаться от рукопожатий и обниманий с коллегами, поскольку вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и через руки. Тяжельников также рекомендует выращивать в офисе больше растений, в частности, герань, выделяющую фитонциды, которые способны подавлять рост и развитие бактерий и вирусов. По словам эксперта, необходимо следить и за влажностью воздуха в помещении, которая должна составлять 60%. «Пересушенная слизистая носоглотки не может эффективно оберегать организм от проникновения инфекции. <…> Попросите руководство установить увлажнитель воздуха или решите этот вопрос коллективом».

 
 
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Лишь своевременная вакцинация может стать эффективным способом защиты от гриппа. Кроме того, эксперт советует воздерживаться от рукопожатий и обниманий с...
 
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