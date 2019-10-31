Способы избавления от сахарной зависимости

Источник материала: Новости Хотимска

Диетологи дали рекомендации по поводу того, каким образом можно избавиться от сахарной зависимости. Также специалисты рассказали, как выявить у себя наличие этой проблемы.

По словам диетологов, в большинстве случаев при сахарной зависимости человек в течение дня остро ощущает энергетические спады.

Это связано с сигналами мозга, требующего глюкозы. Эмоциональное состояние тоже служит отражением пищевых пристрастий. Нередко после поглощения большого количества сладостей человек начинает испытывать чувство вины, стыд или даже тревогу.

Негативным образом сахар воздействует на гормоны. Единственный способ избавиться от зависимости, это отказаться от употребления сахара на 21 день.

За это время организм привыкнет к отсутствию большого количества сладостей, а многие вкусы начнут ощущаться по-другому. Кроме того, исчезнет “ломка”.