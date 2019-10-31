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На мясокомбинат назначен генеральный директор

01.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

С сегодняшнего дня назначен новый генеральный директор ОАО «Слуцкий мясокомбинат», пишет Слуцкi край.

1 ноября 2019 года на должность генерального  директора ОАО «Слуцкий мясокомбинат» назначена Наталия Константиновна Ломаско. Ранее работала директором торгового унитарного предприятия «МитРитейлинг».

Известно, что c 2009 по 2012 Наталья Ломаско была генеральным директором кондитерской фабрики «Коммунарка».

Слуцкi край
SlutskGorod

 
 
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С сегодняшнего дня назначен новый генеральный директор ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
 
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