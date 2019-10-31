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На мясокомбинат назначен генеральный директор
01.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С сегодняшнего дня назначен новый генеральный директор ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
1 ноября 2019 года на должность генерального директора ОАО «Слуцкий мясокомбинат» назначена Наталия Константиновна Ломаско. Ранее работала директором торгового унитарного предприятия «МитРитейлинг».
Известно, что c 2009 по 2012 Наталья Ломаско была генеральным директором кондитерской фабрики «Коммунарка».
Слуцкi край
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С сегодняшнего дня назначен новый генеральный директор ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
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