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Кому в Слуцке отключат свет в начале ноября
01.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах.
С 4 ноября по 6 ноября 2019 года с 08-00 до 17-00 у потребителей по адресу:
· ул. Я. Коласа, № 42−56 (чётные), № 59−77, № 79−101 (нечётные);
· ул. Некрасова, № 50, № 52, № 56, № 53−63 (нечётные);
· ул. Смоленская, № 54−64 (чётные), № 59−69 (нечётные);
· ул. Социалистическая, № 107−111 (нечётные);
· проезд Смоленский, № 22−26 (чётные).
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
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В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах.
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