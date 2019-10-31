Кому в Слуцке отключат свет в начале ноября

Источник материала: Слуцк Город

В связи с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах.

С 4 ноября по 6 ноября 2019 года с 08-00 до 17-00 у потребителей по адресу:

· ул. Я. Коласа, № 42−56 (чётные), № 59−77, № 79−101 (нечётные);

· ул. Некрасова, № 50, № 52, № 56, № 53−63 (нечётные);

· ул. Смоленская, № 54−64 (чётные), № 59−69 (нечётные);

· ул. Социалистическая, № 107−111 (нечётные);

· проезд Смоленский, № 22−26 (чётные).

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.