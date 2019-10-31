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«Золотой шлягер-2019» стартовал в Могилеве – Программа фестиваля

01.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера в Могилеве стартовал Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер-2019».

 

«Золотой шлягер-2019» стартовал в Могилеве – Программа фестиваля

 

В первый фестивальный день состоялась пресс-конференция с участием представителей оргкомитета. В выставочном зале ДК области открылась выставка  фотографий с прошлых фестивалей.Вечером на сцену Дворца культуры области, где пройдут все концерты, вышли музыканты российской группы «Любэ».

На 1 ноября запланировано торжественное открытие фестиваля. В его сборном концерте выступят Народная артистка РСФСР Екатерина Шаврина,  Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, Заслуженная артистка России Татьяна Буланова, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева, Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян,  Заслуженный артист России Игорь Саруханов, Сосо Павлиашвили (Россия-Грузия), Joander Santos (Бразилия), Sy Smith (США),  группа «Ляльки Корпорейшн» (Беларусь), группа «ПМ» (Россия), группа «Bad Boys Blue» (Германия), группа «Атлантика» (Беларусь) и др. Ведущие: Ольга Шлягер (Беларусь), Сосо Павлиашвили (Россия-Грузия). Начало в 18.30.

2 ноября будет представлена программа «Джаз без границ». В ее рамках выступят Premier Orchеstra (Беларусь), Joander Santos (Бразилия), Sy Smith (США). Ведущий – Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов. Начало в 17.00.

3 ноября состоится концерт Брянского губернаторского симфонического оркестра п/у Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна. Начало в 17. 00.

4 ноября –  сольный концерт Валерия Меладзе. Начало в 18.30.

5 ноября выступит Ришар Гальяно (Франция) в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени Народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова п/у Д.Черты. Начало в 18.30.

Все концерты пройдут на одной площадке – во Дворце культуры области. Цены на билеты варьируются от 20 до 100 рублей.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Вчера в Могилеве стартовал Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер-2019».     В первый фестивальный день состоялась пресс-конференция с участием...
 
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