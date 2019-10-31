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Выставлены на продажу акции бобруйской «Белшины»

01.11.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Выставлены на продажу акции бобруйской «Белшины»

фото: newsbel.by

Однако, как полагают эксперты, частный капитал в число владельцев государственного предприятия не войдет

Сейчас уставный фонд «Белшины» сформирован из 129,9 млн акций, отмечает tut.by. Все они находятся в собственности государства.

В скором времени планируется выпустить 23,7 млн ценных бумаг номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей. Информация об этом размещена на Едином портале финансового рынка. Таким образом, у инвесторов есть возможность стать собственниками примерно 15% акций шинного комбината.Заявки на приобретение акций будут приниматься с 16 ноября до 13 декабря. Из краткой информации об эмиссии акций следует, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины».

Впрочем, наблюдатели сходятся во мнении, что в частные руки акции «Белшины» не попадут. Пока «Белшина» — это не очень привлекательный актив – предприятие убыточно и закредитовано. Выручка «Белшины» за 2018 год выросла с 770 млн до 824 млн рублей. Валовая прибыль составила 53 млн рублей. Но ее постоянно съедают убытки от курсовых разниц и обслуживание кредитов. В 2018 году чистый убыток «Белшины» был оценен в 141,5 млн рублей. По итогам 2017 года этот показатель равнялся 156,8 млн рублей. На начало 2019 года задолженность по краткосрочным кредитам и займам составила 584,3 млн рублей, по долгосрочным обязательствам — 315 млн. Торговая и прочая дебиторская задолженность равнялась 66 млн рублей. Запасы готовой продукции были оценены в 252 млн рублей.

Аудиторы Grant Thornton уже второй год подряд указывают на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать непрерывно свою деятельность». У шинного комбината краткосрочные обязательства превышают его оборотные активы. Причем разрыв к концу 2018 года серьезно увеличился — с 214,5 до 337,2 млн рублей.

Как полагают эксперты, акции выкупят госбанки в рамках реструктуризации задолженности предприятия. Есть также предположение, что может быть запущен отработанный механизм «помощи государства» — увеличение госдоли в уставном фонде ОАО на сумму господдержки, предоставленной из республиканского бюджета. Таким образом, скорее всего, акции допвыпуска останутся в руках государства.

 
 
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Однако, как полагают эксперты, частный капитал в число владельцев государственного предприятия не войдет
 
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