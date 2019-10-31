Румынская певица INNA пропала в России с охранником и психологом

Источник материала: Tut.by

В Москве пропала румынская певица INNA (Елена Апостоляну). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на агентство «Москва».



Фото: Ottobdn, wikimedia

Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что женщина вместе с группой прилетела в российскую столицу почти неделю назад, после чего перестала выходить на связь. Знакомый певицы, обеспокоенный ее судьбой, решил обратиться в полицию.

Вместе с Апостоляну исчезли ее охранник-водитель, личный психолог-косметолог и один из музыкантов.

По предположению знакомого певицы, ее могли опоить в каком-то увеселительном заведении и украсть средства связи, поскольку INNA — «очень доверчивая» женщина. Полиция начала проверку.