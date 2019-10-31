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Румынская певица INNA пропала в России с охранником и психологом
Источник материала: Tut.by
В Москве пропала румынская певица INNA (Елена Апостоляну). Об этом
Собеседник издания в правоохранительных органах рассказал, что женщина вместе с группой прилетела в российскую столицу почти неделю назад, после чего перестала выходить на связь. Знакомый певицы, обеспокоенный ее судьбой, решил обратиться в полицию.
Вместе с Апостоляну исчезли ее охранник-водитель, личный психолог-косметолог и один из музыкантов.
По предположению знакомого певицы, ее могли опоить в каком-то увеселительном заведении и украсть средства связи, поскольку INNA — «очень доверчивая» женщина. Полиция начала проверку.
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