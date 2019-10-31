Как пешеходу стать заметным для водителя

Источник материала: Новости Волковыска

О том, в какой одежде стоит ходить, чтобы вас наверняка заметил водитель, когда на улице темно – в инфографике 1prof.by .

Осенью и зимой в темное время суток обычно возрастает количество ДТП с участием пешеходов и велосипедистов. Заметно снизить вероятность такого происшествия позволяет банальное наличие фликера, так как водитель способен заметить человека со светоотражателем с большего расстояния.

Пешеход в темное время суток обязан носить одежду со световозвращающим элементом. Например, это может быть нашивка на одежде, или фликер-брелок, пристегнутый к сумке. Казалось бы – мелочь, однако именно она способна сохранить вам жизнь.



