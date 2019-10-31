Источник материала: Новости Волковыска

По правилам дорожного движения, летние шины на зимние можно менять до 1 декабря, однако в УГАИ МВД Беларуси советуют сделать это до наступления холодов.

В ведомстве напомнили, что в холодную погоду летняя резина «дубеет», из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием. Поэтому лучше «переобуться» заранее. Кроме того, тем, кто решит сменить резину заранее, удастся избежать очередей на шиномонтажах, которые традиционно собираются к концу ноября.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки, туманы и осенние дожди, что может привести к гололедице. Хотя визуально дорога может казаться сухой. ГАИ рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок. Также следует выбирать сдержанный стиль вождения, безопасную скорость и дистанцию, избегать ненужных перестроений, опережений и обгонов, соблюдать другие меры предосторожности, рекомендуют специалисты Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует учитывать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства, а при экстренном торможении автомобиль может уйти в неуправляемый занос. Поэтому не стоит рисковать, надо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. Также специалисты напоминают о важности обеспечить свою видимость фликерами.