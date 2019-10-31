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Максим Фадеев: «Наргиз - это караоке-певица»
Источник материала: Tut.by
После того, как продюсер Максим Фадеев сообщил, что
По словам продюсера этими привилегиями не смогут воспользоваться лишь Наргиз и Олег Майами. Артисты негативно высказывались в адрес наставника и расстались с ним не на дружеской ноте. Максим признался, что буквально слепил из Наргиз новую звезду: заставил носить платья, быть женственной, вести себя, как леди. «Наргиз — это караоке-певица. Я постарался сделать из нее личность», — говорит о бывшей подопечной Фадеев.
Артисты лейбла часто обсуждали отношения продюсера с Ольгой Серябкиной, выступающей сейчас под псевдонимом Molly. Лена Темникова, много лет назад ушедшая от Максима Александровича со скандалом,
«Они мстят мне за то, что не стали моими музами. То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, повредило нам. Ей в отношениях с ее парнем, а мне — с женой. Мы должны были объясняться перед близкими», — рассказал продюсер.
К слову, Ольга много лет писала тексты для лейбла Фадеева. Именно ей повезло больше всех. Теперь она сможет исполнять не только песни, которые входят в ее сольную программу, но и те, что пела группа SEREBRO.
«У нее давно своя жизнь, и личная, я не вправе о ней говорить так же, как и о личной жизни других моих артистов. Они живут, они абсолютно самодостаточны. Более того, я отдал весь контент всем, кроме Наргиз и Майами. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге. То есть она поет и Molly, и SEREBRO. Это все ее, потому что это были ее мысли, это было наше совместное творчество», — отметил Фадеев.
По мнению композитора, уходят со скандалом только те, кто больше всего имел и получал меньше всего отказов. А по поводу общей неприязни к Серябкиной он говорит так: «Ольга плохая только потому, что она — настоящий солдат. Ни разу никого не подвела».
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Накануне продюсер сообщил, что закрывает лейбл MALFA.
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