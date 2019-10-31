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Максим Фадеев: «Наргиз - это караоке-певица»

01.11.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После того, как продюсер Максим Фадеев сообщил, что закрывает лейбл MALFA, а все песни, написанные за время работы с композитором, остались за его экс-подопечными, он дал интервью изданию super, где рассказал подробности.


По словам продюсера этими привилегиями не смогут воспользоваться лишь Наргиз и Олег Майами. Артисты негативно высказывались в адрес наставника и расстались с ним не на дружеской ноте. Максим признался, что буквально слепил из Наргиз новую звезду: заставил носить платья, быть женственной, вести себя, как леди. «Наргиз — это караоке-певица. Я постарался сделать из нее личность», — говорит о бывшей подопечной Фадеев.

Артисты лейбла часто обсуждали отношения продюсера с Ольгой Серябкиной, выступающей сейчас под псевдонимом Molly. Лена Темникова, много лет назад ушедшая от Максима Александровича со скандалом, утверждала, что те не раз спали вместе. А Наргиз говорила позднее, что многие вопросы в MALFA решает именно Серябкина.

«Они мстят мне за то, что не стали моими музами. То, что начали сплетничать по поводу меня и Оли, повредило нам. Ей в отношениях с ее парнем, а мне — с женой. Мы должны были объясняться перед близкими», — рассказал продюсер.

К слову, Ольга много лет писала тексты для лейбла Фадеева. Именно ей повезло больше всех. Теперь она сможет исполнять не только песни, которые входят в ее сольную программу, но и те, что пела группа SEREBRO.

«У нее давно своя жизнь, и личная, я не вправе о ней говорить так же, как и о личной жизни других моих артистов. Они живут, они абсолютно самодостаточны. Более того, я отдал весь контент всем, кроме Наргиз и Майами. Вся музыка группы SEREBRO отдана Ольге. То есть она поет и Molly, и SEREBRO. Это все ее, потому что это были ее мысли, это было наше совместное творчество», — отметил Фадеев.

По мнению композитора, уходят со скандалом только те, кто больше всего имел и получал меньше всего отказов. А по поводу общей неприязни к Серябкиной он говорит так: «Ольга плохая только потому, что она — настоящий солдат. Ни разу никого не подвела».

 
 
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Накануне продюсер сообщил, что закрывает лейбл MALFA.
 
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