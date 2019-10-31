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«Михалыч, остановитесь»! В Добруше ГАИ преследовала пьяного водителя со стрельбой

01.11.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Добруше для остановки пьяного водителя сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие. Но даже после остановки мужчина не спешил сдаваться. Подробности рассказали в МВД.


Вечером 31 октября сотрудники ГАИ патрулировали город. Их внимание привлек петляющий по улице Интернациональной Ford Mondeo. Милиционеры подали сигнал об остановке, включив звуковую и световую сигнализации, водитель требование проигнорировал, началось преследование.

Мужчина создавал многочисленные аварийные ситуации, однако вскоре экипажу ГАИ удалось его блокировать. Милиционеры потребовали у водителя покинуть авто, однако он снова попытался скрыться, едва не сбив при этом инспектора.

Сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие. Но даже после того, как машина уже не могла ехать, водитель заблокировал двери и отказался выходить.

Задерживать нарушителя пришлось, разбив стекло задней двери.

 
 
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Вечером 31 октября сотрудники ГАИ патрулировали город. Внимание привлек петляющий по улице Интернациональной Ford Mondeo.
 
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