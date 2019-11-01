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Тема беседы со школьниками «Я — будущий избиратель»

01.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Тема беседы со школьниками «Я — будущий избиратель»

Каждый четвертый четверг месяца для шарковщинских старшеклассников — день особенный, у них проходят занятия в «Школе Активного Гражданина». Данный проект был запущен с подачи Министерства образования и успешно вошел в школьную жизнь юношей и девушек. Благодаря «ШАГу» школьники имеют возможность встретиться с представителями местной исполнительной власти, общественными и культурными деятелями, чтобы обсудить социально важные темы.

В преддверии выборов в Парламент тема недавних дискуссий очень актуальна: «Я — будущий избиратель». Корреспондент районной газеты побывала на таком мероприятии.

На встречу с учащимися средних школ № 1 и № 2 горпоселка был приглашен заместитель председателя районного исполнительного комитета Юрий Анатольевич Василевский по вопросам социально-экономического развития района. В ходе встречи он также обсудил со школьниками тему: «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства».

— Выборы — это один из важных аспектов в жизни каждого гражданина, — отметил в своем выступлении Юрий Анатольевич Василевский. — Придя на избирательный участок, мы не только исполняем свой гражданский долг, но и определяем, каким будет завтрашний день родной страны. Участие в выборах — показатель гражданской зрелости и самостоятельности.

Юрий Анатольевич при помощи видеопрезентации, рассказал о развитии института парламентаризма в Беларуси, правовой основе деятельности Национального собрания Республики Беларусь и Совета Республики, их ключевых направлениях деятельности, обеспечении парламентариями прав, свобод и законных интересов избирателей, а также задачах, которые будут стоять перед вновь избранным составом парламента.

Учащиеся проявили интерес к заявленным темам. Во время собрания Юрий Анатольевич в меру шутил с детьми и тут же переходил к серьезным вопросам. В результате школьники сделали общий вывод об ответственности каждого гражданина нашего государства за будущее Республики Беларусь и о необходимости воспитания в каждом учащемся активной жизненной позиции, которая начинается с участия в жизни класса.

В конце своего выступления Юрий Анатольевич ответил на все вопросы присутствующих.

Елена АНАНИЧ.

Тема беседы со школьниками «Я — будущий избиратель» Тема беседы со школьниками «Я — будущий избиратель»

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