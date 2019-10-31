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Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Исторические тайны приоткрывает гродненская земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на территории Нового замка археологи нашли печать Владимира Мономаха.
Изготовлена она, предположительно, из свинца. Такие печати относятся к позднему периоду правления князя. На одной из ее сторон изображен Василий Кесарийский – небесный покровитель Владимира Мономаха, который при крещении получил имя Василий. На обороте надпись на старославянском: «Господи, помоги рабу твоему Василию».
Наталья Кизюкевич, заведующая отделом археологии Гродненского государственного историко-археологического музея:
Интересно, что печать Мономаха нашли на территории не Старого замка, а Нового. А этого говорит о том, что, возможно, в XI или XII веке эта земля уже была заселена и застроена.
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Отголоски прошлого. Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно
Новости Беларуси. Исторические тайны приоткрывает гродненская земля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время раскопок на территории Нового замка...
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