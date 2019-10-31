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Католики Беларуси отмечают День всех Святых: что принято делать верующим в это время

01.11.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все Святые – заупокойный день сегодня, 1 ноября, у белорусов-католиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верующие утром участвуют в литургии, зажигают свечи, а потом идут на места захоронения предков, чтобы привести в порядок могилы близких.

Впрочем, поминальные дни у католиков продлятся по 8 ноября. Священники все это время посещают кладбища и молятся за умерших. Верующим же дается возможность получить полное отпущение грехов.

Католики Беларуси отмечают День всех Святых: что принято делать верующим в это время

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Новости Беларуси. Все Святые – заупокойный день сегодня, 1 ноября, у белорусов-католиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Верующие утром участвуют...
 
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