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Израильская дипмиссия возобновит работу в Беларуси

01.11.2019 10:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. 1 ноября в Беларуси, как и в других странах, возобновит работу израильская дипмиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 103 посольства этой страны закрылись 30 октября из-за забастовки.

Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за протестов дипломатов

Накануне израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение стачки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней. За это время МИД и Министерство финансов страны должны урегулировать существующие разногласия.

Израильская дипмиссия возобновит работу в Беларуси

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Новости Израиля. 1 ноября в Беларуси, как и в других странах, возобновит работу израильская дипмиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 103...
 
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