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Участковые избирательные комиссии приступают к дежурству с 1 ноября

01.11.2019 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 1 ноября приступают к дежурству участковые избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый избиратель имеет право прийти на участок и проверить, включен ли он в список и правильно ли указаны сведения о нем.

Напомним, на данный момент в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси претендует 531 кандидат. Выборы назначены на 17 ноября.

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Участковые избирательные комиссии приступают к дежурству с 1 ноября

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Новости Беларуси. С 1 ноября приступают к дежурству участковые избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый избиратель имеет право...
 
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