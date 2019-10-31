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Участковые избирательные комиссии приступают к дежурству с 1 ноября
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 1 ноября приступают к дежурству участковые избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый избиратель имеет право прийти на участок и проверить, включен ли он в список и правильно ли указаны сведения о нем.
Напомним, на данный момент в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси претендует 531 кандидат. Выборы назначены на 17 ноября.
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Новости Беларуси. С 1 ноября приступают к дежурству участковые избирательные комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый избиратель имеет право...
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