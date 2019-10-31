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Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 2019 году на «Лістападзе» зрителей ждет самое настоящее выставочное комбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представят мировое величие Канн.
Выставка уникальных оригинальных фотографий звезд мирового кино и шоу-бизнеса, созданных известными белорусскими журналистами и фотографами Олегом Лукашевичем и Александром Алексеевым открылась в Минске. В экспозиции представлены эксклюзивные съемки со звездами, фрагменты видеоинтервью, сделанных авторами во время работы на кинофестивалях.
Неповторимость выставки не только в содержании, но и в том, что она создавалась именно белорусскими фотохудожниками на протяжении более 20 лет. Архив, включающий автографы звезд, переписку, подарки, редкие каталоги, буклеты, афиши, билеты и аккредитации на мировые премьеры фильмов, будет впервые доступен для широкой публики.
Мария Погорелова, посетительница выставки:
Александр Алексеев, соавтор проекта «Stars / Знаменитости»:
Напомним, кинофестиваль «Лістапад» пройдет в Минске с 1 по 7 ноября. Выставка же продлится до 8 декабря. В программе также творческая встреча со всемирно известным кинорежиссером Кшиштофом Занусси.
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Мировое величие Канн. Выставка фотографий звёзд мирового кино и шоу-бизнеса открылась на «Лістападзе-2019»
Новости Беларуси. В 2019 году на «Лістападзе» зрителей ждет самое настоящее выставочное комбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представят мировое...
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