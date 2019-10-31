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Власти обещают сохранить белорусский рубль и повысить доверие к нему

01.11.2019 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти обещают сохранить белорусский рубль и повысить доверие к нему

фото: belnaviny.by

Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур.

Как рассказал председатель правления Национального банка, вопрос о формировании единого финансового рынка в рамках ЕАЭС в очередной раз рассматривался вчера. Сегодня на встрече с журналистами Каллаур подчеркнул, что для разговоров о переходе на российский рубль или другую наднациональную валюту нет оснований. «Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - цитирует Каллаура БЕЛТА.

Более того, в Беларуси разработан Проект стратегии повышения доверия к национальной валюте. Планируется обсуждение документа с международными экспертами.

 
 
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