Власти обещают сохранить белорусский рубль и повысить доверие к нему

Источник материала: Ежедневник



фото: belnaviny.by

Об этом заявил глава Нацбанка Павел Каллаур.

Как рассказал председатель правления Национального банка, вопрос о формировании единого финансового рынка в рамках ЕАЭС в очередной раз рассматривался вчера. Сегодня на встрече с журналистами Каллаур подчеркнул, что для разговоров о переходе на российский рубль или другую наднациональную валюту нет оснований. «Мы вчера рассматривали вопрос в рамках ЕАЭС о реализации уже принятой главами государств концепции формирования общего финансового рынка. Речь не идет о каких-то наднациональных валютах", - цитирует Каллаура БЕЛТА .

Более того, в Беларуси разработан Проект стратегии повышения доверия к национальной валюте. Планируется обсуждение документа с международными экспертами.