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Курсы валют и криптовалют на сегодня

01.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

1 ноября торги на бирже в Минске открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и евро. Биткойн +8.03.

Курс доллара подскочил на 0,0073 BYN до 2,0590 BYN/USD и оказался на максимуме за 22 дня.

Напомним, что по итогам октября американец подешевел на 0,0245 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0020 BYN до 2,2918 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 51 день. За октябрь европейская валюта подорожала на 0,0204 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0088 рубля до 3,2057 BYN/100 RUB. Российская валюта в октябре стала дороже всего на 0,0033 BYN.

Bitcoin − 9127.15$ (+8.03);

Bitcоin Cash/ВСС – 279.52$ (-7.36);

Litecoin − 58.04$ (-0.21);

Еthеreum − 180.97$ (-1.52);

ZCаsh − 37.33$ (-0.9);

DigitalCash − 71.31$ (-0.37);

Monero − 59.13$ (+1.02).


 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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1 ноября торги на бирже в Минске открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и евро. Биткойн +8.03.
 
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