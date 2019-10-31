Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

1 ноября торги на бирже в Минске открылись девальвацией белорусского рубля к доллару и евро. Биткойн +8.03.

Курс доллара подскочил на 0,0073 BYN до 2,0590 BYN/USD и оказался на максимуме за 22 дня.

Напомним, что по итогам октября американец подешевел на 0,0245 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0020 BYN до 2,2918 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 51 день. За октябрь европейская валюта подорожала на 0,0204 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0088 рубля до 3,2057 BYN/100 RUB. Российская валюта в октябре стала дороже всего на 0,0033 BYN.

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