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Педагоги Минщины на III Международном фестивале «Познание в сотворчестве»

01.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В конце октября 2019 года в Академии последипломного образования прошел III Международный фестиваль профессионального мастерства педагогов «Познание в сотворчестве».

В ходе фестиваля конкурсанты и гости познакомились с проектами профессионального самоопределения обучающихся в рамках образовательного путешествия посредством их защиты и стендовых докладов; стали участниками мини-исследований в рамках технологии образовательного путешествия и мастер-классов по использованию технологий открытого образования.

Активное участие в фестивале приняли педагогические работники Минской области.

Конкурсантам и гостям фестиваля была предоставлена возможность посетить мастер-классы по индивидуализации образовательного процесса в условиях открытого образования. Всего за три дня фестиваля было проведено 20 мастер-классов, из них 4 мастер-класса провели педагогические работники учреждений образования Минской области.

От Дзержинского района был мастер-класс «Формирование и развитие дидактико-коммуникативных компетенций педагогов» Пузиновской Светланы ГригорьевнЫ, учителя информатики ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска».

 
 
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В конце октября 2019 года в Академии последипломного образования прошел III Международный фестиваль профессионального мастерства педагогов...
 
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