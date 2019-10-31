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Потенциальные тунеядцы. В Беларуси заметно выросло число тех, кто уезжает на заработки за границу
Источник материала: Tut.by
В Беларуси за последний год заметно выросло число тех, кто отправился на заработки. В третьем квартале этого года за границей трудилось 108,8 тысячи человек, следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Власти
Для сравнения:
При этом большинство уехавших на заработки в третьем квартале этого года «осели» в России — 75,3%. Но этот показатель сокращается. К примеру, в 2017-м этот показатель
По данным департамента по гражданству и миграции МВД, за первые девять месяцев года на заработки за границу
Что власти говорят о трудовой миграции?
При этом у властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. 30 октября Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова,
В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились за борьбу за наших специалистов, среди них как минимум
Отметим, что президент за последние несколько лет неоднократно обращал внимание на трудовую миграцию белорусов. К примеру, 19 октября 2018 года Александр Лукашенко на встрече со студентами гродненских вузов заявил, что не советует им уезжать из страны, потому что «всегда будете там людьми второго сорта».
14 августа 2018 года Александр Лукашенко на совещании о выполнении поручений по комплексному развитию Оршанского района
— Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, — из вашей Витебской области, — обратился президент к председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу. До этого о проблеме «ощутимой» трудовой миграции
Что власти обещают уезжающим на заработки специалистам, а что получается по факту?
В ноябре 2018 года Александр Лукашенко
Власти приняли решение
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В третьем квартале этого года за границей трудилось 108,8 тысячи человек. Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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