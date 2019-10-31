В Быхове ветераны-моряки традиционно собрались у мемориала Морской славы

Источник материала: Маяк Преднепровья

30 октября отмечается день основания Военно-морского флота России, которая исторически является страной-правопреемницей ВМФ СССР. В Быхове накануне этого праздника ветераны-моряки традиционно собрались у мемориала Морской славы возле районного историко-краеведческого музея.

















Нашу республику тоже можно назвать морской державой. Конечно, сегодня выхода к большой воде и своего флота у нас нет, но еще в советское время, по статистике, каждый третий белорус ходил на судах и субмаринах в учебные и боевые походы по морям и океанам, постоянно несли боевое дежурство Днепровская и Пинская военные флотилии, покрывшие себя неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны. В числе бывалых «морских волков» есть немало уроженцев Быховщины, среди которых — бывший командующий Кольской военной флотилией вице-адмирал Сергей Русаков.

Сейчас белорусы тоже несут морскую службу. Например, буквально на днях Главный штаб ВМФ России возглавил Александр Витко, который родился в Витебске.

На мероприятии возле мемориала выступили заместитель председателя райисполкома Александр Желобкевич и председатель районной организации Белорусского союза военных моряков Александр Терешко. Они говорили о том, что моряки всегда были примером чести, мужества, отваги и преданности воинскому долгу, флоту, а также вспомнили ветеранов ВМФ, которые недавно ушли из жизни, почтив их память минутой молчания.

Полковник морской авиации в отставке 57-ой МРАД, кавалер ордена Красной Звезды и других наград Александр Баранов кратко поведал историю основания российского военно-морского флота, напомнив, что создание регулярного Военно-морского флота относится к концу XVII века, когда, по докладу Петра I, Боярская дума 30 октября 1696 года постановила: «морским судам быть». Тогда русский царь для борьбы с Турцией за выход в Черное море впервые создал Азовский флот. В ходе Северной войны появился Балтийский флот, сыгравший важную роль в победе над Швецией. В 1906 году зародились и стали развиваться как новый род сил в составе ВМФ — подводные силы, а спустя восемь лет были сформированы первые части морской авиации.

Александр Баранов пожелал ветеранам-морякам крепкого здоровья и, по сложившейся давней морской традиции, семь футов под килем — то есть удачи.

Потом состоялась церемония награждения. Александр Терешко вручил медаль «XXV лет Белорусскому союзу военных моряков» Сергею Ковалеву, медаль «Ветеран «холодной войны» на море» Николаю Шинелеву, медаль «100 лет Советской Армии и Военно-морскому флоту» Виктору Сусло, а воину-интернационалисту Михаилу Мастеркову — медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

Торжество завершилось выступлением барда Павла Андрианова, который исполнил песню собственного сочинения о неизвестном воине.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.