Предвыборная программа кандидата в депутаты Игоря БОГОМАЗОВА

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уважаемые ИЗБИРАТЕЛИ Быховского избирательного округа №81!

Сегодня я, Богомазов Игорь Геннадьевич, обращаюсь к вам со своей предвыборной программой как кандидат от Либерально-демократической партии, в основу которой легла общая программа Либерально-демократической партии Беларуси «За сильную Беларусь ! «ЛДПБ – сильная Беларусь ».

Либерально-демократическая партия Беларуси, как правоцентристская, патриотическая, державная партия говорит: «За Сильную Беларусь !» Ведь все мы хотим стабильности, процветания, роста благосостояния и социально-экономического развития страны. Такое возможно только в Сильной Беларуси.

ЛДПБ заявляет: Независимость и Суверенитет – непреходящие ценности народа, достигшего построения собственной Государственности.

ЛДПБ говорит: любая революция – зло! При этом мы отмечаем, что отсутствие конкуренции, однопартийный режим в любой стране всегда будут вести к застою и деградации, поэтому мы выступаем за реально работающую многопартийную систему.

ЛДПБ — за поддержку национального языка и культуры, но нельзя забывать, что у нас два государственных языка.

ЛДПБ — это та партия, которая всегда поддерживала людей в погонах. Армия, силовые структуры — основа национальной безопасности и мира на нашей земле. Вместе с тем, мы всегда выступали за строгое соблюдение законности и уважение прав граждан со стороны любых государственных органов.

ЛДПБ — за поддержку молодежи. Надо сделать все, чтобы молодые люди не хотели уезжать из Беларуси, а могли реализовать себя здесь, в родной стране. Молодежь – это будущее!

В связи с этим надо стимулировать молодежь не только приемлемыми зарплатами, но и поддержкой молодых семей, решением жилищных вопросов.

ЛДПБ — за развитие медицины и улучшение состояния здоровья нации, охрана здоровья нации – важнейшая задача страны. Самое главное – доступность к медицинским услугам всех граждан Беларуси вне зависимости от статуса и социального положения, доступность лекарств, необходимо раз и навсегда решить вопрос с очередями в поликлиниках и других медицинских учреждениях.

ЛДПБ — за качество и эффективность образования, его практическую направленность. Образование должно соответствовать потребностям личности, общества, страны.

ЛДПБ констатирует, что в сложившейся социально-экономической ситуации для граждан Беларуси остро актуальные вопросы касаются работы и размера заработной платы.

ЛДПБ — за реальное повышение доходов населения с ростом цен и недопущение периодов резкого падения реального уровня жизни людей.

НЕТ — безработице. Чиновникам, предпринимателям, местной власти — строить, создавать рабочие места. Нам необходимо сохранить те рабочие места, которые имеются, а при сокращении предоставить другую возможность для трудовой деятельности.

ЛДПБ считает, что поддержки села путем реализации государственного проекта «агрогородок» недостаточно. Необходимо развивать фермерскую инициативу, всячески поощрять частный агросервис. Надо развивать нашу глубинку: льготные кредиты на жилье сроком на 20 лет, бесплатная земля, льготы по оплате ЖКХ, налоговые льготы – это основа развития деревень и малых городов нашей страны.

ЛДПБ всегда приветствовала частную инициативу. ЛДПБ предлагает с учетом экономической ситуации в целях стимулирования развития среднего и малого бизнеса передать пустующие административные помещения представителям среднего и малого бизнеса, освободив их от арендной платы на приемлемый срок для сторон. Для начинающих предприятий – налоговые «каникулы» на 2 года и доступные кредиты. Снизить налоги для молодых инновационных предприятий, при этом ввести дополнительный налог на сверхдоходы. Освободить малый и средний бизнес от налогов в сфере науки и производства.

ЛДПБ за ограничение монополии в торговле.

Мы убеждены, что надо поддерживать пенсионеров. Люди, отработавшие всю жизнь на государство, имеют право и должны жить достойно. Поэтому надо развивать накопительные фонды, систему негосударственного пенсионного обеспечения.

Мы не с властью и не с оппозицией – мы с НАРОДОМ! Только ЛДПБ знает, как сделать нашу с вами жизнь ЛУЧШЕ!