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Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея ЛЕБЕДЕВА

01.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея ЛЕБЕДЕВАЛебедев Сергей Васильевич родился 12 октября 1977 года в д. Прусино Костюковичского района Могилевской области.

Окончил в 2013 году Витебскую ветеринарную академию ветеринарной медицины по специальности врач ветеринарной медицины.

Трудовую деятельность начал с 2003 года в СПК «Бель» Кричевского района Могилевской области в должности ветеринарного врача.

С 2006 года по 2007 год — главный ветеринарный врач Климовичского района

С 2007 года по 2012 год занимал должность заместителя главного ветеринарного врача Могилевского района.

В 2012 году назначен главным ветеринарным врачом Могилевского района, кем и работаю в настоящее время.

Депутат Могилевского Совета депутатов 28 созыва.

Являюсь Членом Республиканской партии труда и справедливости.

Православный. Женат. Воспитываю дочь.

Уважаемые избиратели!

Опираясь на ваше доверие и поддержку, выражаю готовность руководствоваться волей избирателей и интересами по Быховскому избирательному округу №81.

На своем примере доказываю, что производство может быть эффективным в сложное время.

С Могилевской областью связана вся моя сознательная жизнь и трудовая деятельность, поэтому   я могу в полной мере понять и отстоять интересы жителей нашего избирательного округа.

Я понимаю, какую ответственность налагаю на себя и как много необходимо сделать, чтобы оправдать ваше доверие в случае моего избрания депутатом Палаты представителей по Быховскому избирательному округу №81.

ПРОГРАММА

«Создание в суверенной Республике Беларусь экономически эффективного и социально-ориентированного общества».

ЭКОНОМИКА 

1. Должна быть эффективной, обеспечивающей высокие доходы трудящихся. 
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций, реализация важных инновационных проектов в реальном секторе экономики.
3. Эффективная реализация Государственной программы по поддержке сельского хозяйства, дальнейшему развитию села, малых и средних городов. Создание законов, которые будут
направлены на развитие сельских территорий. 
 4. Конкурентоспособный подъем экономики и рост благосостояния    проживающих людей за счет развития малых городов и сельских населенных пунктов, рентабельной работы предприятий, организаций, хозяйств. 
 5. Приоритетное развитие агропромышленного комплекса, фермерства, семейного подряда, личного подворья, внедрение новейших технологий в растениеводстве и животноводстве. 

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ — это безбедная жизнь здоровой нации

1. Счастливое детство. 
2. Обеспеченная старость, надежное пенсионное обеспечение. 
3. Качественное и доступное здравоохранение, бесплатное образование. 
4. Поддержка инвалидов, ветеранов и многодетных семей. 

5. Гарантии получения качественного образования, в том числе и бесплатно, обязательное начальное. Трудоустройство.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА   —   залог здорового общества!

1. Система воспитания, основанная на честности, доброте, уважении к истории, старшим поколениям. 

2. Благополучная семья – главная ячейка общества. 

3. Недопустимость всеобщего перевода культуры, искусства и образования на чисто коммерческую основу. 

ГОСУДАРСТВО 

1. Государство для Человека, а не Человек для Государства. 
2. Защита суверенитета Республики Беларусь.
3. Защита мира и порядка в стране. 
4. Контроль Общественности над органами власти. 

ТРУД и СПРАВЕДЛИВОСТЬ – непреходящие ценности белорусского народа.

Стратегическая цель – это суверенная страна, эффективная экономика, достойная жизнь граждан и великое будущее. Уделяя внимание каждому жителю, приложу все усилия для развития районов нашего избирательного округа. Забота о человеке и помощь в решении его проблем — моя основная задача.

Уважаемые избиратели, жду вас 17 ноября 2019 г. на участках для голосования по Быховскому избирательному округу № 81. Семейного тепла, счастья и благополучия вашему дому.

С уважением, Сергей ЛЕБЕДЕВ. 

 
 
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Лебедев Сергей Васильевич родился 12 октября 1977 года в д. Прусино Костюковичского района Могилевской области. Окончил в 2013 году Витебскую
 
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