Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея ЛЕБЕДЕВА

Лебедев Сергей Васильевич родился 12 октября 1977 года в д. Прусино Костюковичского района Могилевской области.
Окончил в 2013 году Витебскую ветеринарную академию ветеринарной медицины по специальности врач ветеринарной медицины.
Трудовую деятельность начал с 2003 года в СПК «Бель» Кричевского района Могилевской области в должности ветеринарного врача.
С 2006 года по 2007 год — главный ветеринарный врач Климовичского района
С 2007 года по 2012 год занимал должность заместителя главного ветеринарного врача Могилевского района.
В 2012 году назначен главным ветеринарным врачом Могилевского района, кем и работаю в настоящее время.
Депутат Могилевского Совета депутатов 28 созыва.
Являюсь Членом Республиканской партии труда и справедливости.
Православный. Женат. Воспитываю дочь.
Уважаемые избиратели!
Опираясь на ваше доверие и поддержку, выражаю готовность руководствоваться волей избирателей и интересами по Быховскому избирательному округу №81.
На своем примере доказываю, что производство может быть эффективным в сложное время.
С Могилевской областью связана вся моя сознательная жизнь и трудовая деятельность, поэтому я могу в полной мере понять и отстоять интересы жителей нашего избирательного округа.
Я понимаю, какую ответственность налагаю на себя и как много необходимо сделать, чтобы оправдать ваше доверие в случае моего избрания депутатом Палаты представителей по Быховскому избирательному округу №81.
ПРОГРАММА
«Создание в суверенной Республике
ЭКОНОМИКА
1. Должна быть эффективной, обеспечивающей высокие доходы трудящихся.
2. Привлечение прямых иностранных инвестиций, реализация важных инновационных проектов в реальном секторе экономики.
3. Эффективная реализация Государственной программы по поддержке сельского хозяйства, дальнейшему развитию села, малых и средних городов. Создание законов, которые будут
направлены на развитие сельских территорий.
4. Конкурентоспособный подъем экономики и рост благосостояния проживающих людей за счет развития малых городов и сельских населенных пунктов, рентабельной работы предприятий, организаций, хозяйств.
5. Приоритетное развитие агропромышленного комплекса, фермерства, семейного подряда, личного подворья, внедрение новейших технологий в растениеводстве и животноводстве.
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ — это безбедная жизнь здоровой нации
1. Счастливое детство.
2. Обеспеченная старость, надежное пенсионное обеспечение.
3. Качественное и доступное здравоохранение, бесплатное образование.
4. Поддержка инвалидов, ветеранов и многодетных семей.
5. Гарантии получения качественного образования, в том числе и бесплатно, обязательное начальное. Трудоустройство.
ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА — залог здорового общества!
1. Система воспитания, основанная на честности, доброте, уважении к истории, старшим поколениям.
2. Благополучная семья – главная ячейка общества.
3. Недопустимость всеобщего перевода культуры, искусства и образования на чисто коммерческую основу.
ГОСУДАРСТВО
1. Государство для Человека, а не Человек для Государства.
2. Защита суверенитета Республики
3. Защита мира и порядка в стране.
4. Контроль Общественности над органами власти.
ТРУД и СПРАВЕДЛИВОСТЬ – непреходящие ценности белорусского народа.
Стратегическая цель – это суверенная страна, эффективная экономика, достойная жизнь граждан и великое будущее. Уделяя внимание каждому жителю, приложу все усилия для развития районов нашего избирательного округа. Забота о человеке и помощь в решении его проблем — моя основная задача.
Уважаемые избиратели, жду вас 17 ноября 2019 г. на участках для голосования по Быховскому избирательному округу № 81. Семейного тепла, счастья и благополучия вашему дому.
С уважением, Сергей ЛЕБЕДЕВ.