Предвыборная программа кандидата в депутаты Сергея ЛЕБЕДЕВА

Источник материала: Маяк Преднепровья

Лебедев Сергей Васильевич родился 12 октября 1977 года в д. Прусино Костюковичского района Могилевской области.

Окончил в 2013 году Витебскую ветеринарную академию ветеринарной медицины по специальности врач ветеринарной медицины.

Трудовую деятельность начал с 2003 года в СПК «Бель» Кричевского района Могилевской области в должности ветеринарного врача.

С 2006 года по 2007 год — главный ветеринарный врач Климовичского района

С 2007 года по 2012 год занимал должность заместителя главного ветеринарного врача Могилевского района.

В 2012 году назначен главным ветеринарным врачом Могилевского района, кем и работаю в настоящее время.

Депутат Могилевского Совета депутатов 28 созыва.

Являюсь Членом Республиканской партии труда и справедливости.

Православный. Женат. Воспитываю дочь.

Уважаемые избиратели!

Опираясь на ваше доверие и поддержку, выражаю готовность руководствоваться волей избирателей и интересами по Быховскому избирательному округу №81.

На своем примере доказываю, что производство может быть эффективным в сложное время.

С Могилевской областью связана вся моя сознательная жизнь и трудовая деятельность, поэтому я могу в полной мере понять и отстоять интересы жителей нашего избирательного округа.

Я понимаю, какую ответственность налагаю на себя и как много необходимо сделать, чтобы оправдать ваше доверие в случае моего избрания депутатом Палаты представителей по Быховскому избирательному округу №81.

ПРОГРАММА

«Создание в суверенной Республике Беларусь экономически эффективного и социально-ориентированного общества».

ЭКОНОМИКА

1. Должна быть эффективной, обеспечивающей высокие доходы трудящихся.

2. Привлечение прямых иностранных инвестиций, реализация важных инновационных проектов в реальном секторе экономики.

3. Эффективная реализация Государственной программы по поддержке сельского хозяйства, дальнейшему развитию села, малых и средних городов. Создание законов, которые будут

направлены на развитие сельских территорий.

4. Конкурентоспособный подъем экономики и рост благосостояния проживающих людей за счет развития малых городов и сельских населенных пунктов, рентабельной работы предприятий, организаций, хозяйств.

5. Приоритетное развитие агропромышленного комплекса, фермерства, семейного подряда, личного подворья, внедрение новейших технологий в растениеводстве и животноводстве.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ — это безбедная жизнь здоровой нации

1. Счастливое детство.

2. Обеспеченная старость, надежное пенсионное обеспечение.

3. Качественное и доступное здравоохранение, бесплатное образование.

4. Поддержка инвалидов, ветеранов и многодетных семей.

5. Гарантии получения качественного образования, в том числе и бесплатно, обязательное начальное. Трудоустройство.

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА — залог здорового общества!

1. Система воспитания, основанная на честности, доброте, уважении к истории, старшим поколениям.

2. Благополучная семья – главная ячейка общества.

3. Недопустимость всеобщего перевода культуры, искусства и образования на чисто коммерческую основу.

ГОСУДАРСТВО

1. Государство для Человека, а не Человек для Государства.

2. Защита суверенитета Республики Беларусь .

3. Защита мира и порядка в стране.

4. Контроль Общественности над органами власти.

ТРУД и СПРАВЕДЛИВОСТЬ – непреходящие ценности белорусского народа.

Стратегическая цель – это суверенная страна, эффективная экономика, достойная жизнь граждан и великое будущее. Уделяя внимание каждому жителю, приложу все усилия для развития районов нашего избирательного округа. Забота о человеке и помощь в решении его проблем — моя основная задача.

Уважаемые избиратели, жду вас 17 ноября 2019 г. на участках для голосования по Быховскому избирательному округу № 81. Семейного тепла, счастья и благополучия вашему дому.

С уважением, Сергей ЛЕБЕДЕВ.