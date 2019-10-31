ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кирилл Живолович выступил по радио с предвыборной программой Лукашенко

01.11.2019 11:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный редактор еженедельника «БелГазета» Кирилл Живолович, баллотирующийся в Палату представителей, в своем пятиминутном агитационном выступлении зачитал предвыборную программу кандидата в президенты Александра Лукашенко образца 1994 года вместо своей. Эфир состоялся на радиостанции «Минск» утром 31 октября.

Кирилл Живолович, выдвигающийся от Белорусской социал-демократической Громады по Свислочскому избирательному округу № 94, лично от себя озвучил только приветствие и две заключительные фразы: «Меня зовут Кирилл Живолович. Серебрянка и Лошица — это моя территория».

«В таком формате можно выступать даже со Статутом ВКЛ — никакого эффекта пять минут в семь утра по радио дать не могут. С таким же успехом можно было бы выделить всем кандидатам ровно по пять минут в общественной уборной. Это имитация избирательного процесса, а не должные и равные условия для общения с избирателями», — заявил кандидат БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор еженедельника «БелГазета» Кирилл Живолович, баллотирующийся в Палату представителей, в своем пятиминутном агитационном выступлении зачитал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Марселе неизвестный стрелял по людям в баре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика