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Кирилл Живолович выступил по радио с предвыборной программой Лукашенко
Источник материала: Партизан
Главный редактор еженедельника «БелГазета» Кирилл Живолович, баллотирующийся в Палату представителей, в своем пятиминутном агитационном выступлении зачитал предвыборную программу кандидата в президенты Александра Лукашенко образца 1994 года вместо своей. Эфир состоялся на радиостанции «Минск» утром 31 октября.
Кирилл Живолович, выдвигающийся от Белорусской социал-демократической Громады по Свислочскому избирательному округу № 94, лично от себя озвучил только приветствие и две заключительные фразы: «Меня зовут Кирилл Живолович. Серебрянка и Лошица — это моя территория».
«В таком формате можно выступать даже со Статутом ВКЛ — никакого эффекта пять минут в семь утра по радио дать не могут. С таким же успехом можно было бы выделить всем кандидатам ровно по пять минут в общественной уборной. Это имитация избирательного процесса, а не должные и равные условия для общения с избирателями», — заявил кандидат
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Главный редактор еженедельника «БелГазета» Кирилл Живолович, баллотирующийся в Палату представителей, в своем пятиминутном агитационном выступлении зачитал...
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