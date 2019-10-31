Кирилл Живолович выступил по радио с предвыборной программой Лукашенко

Кирилл Живолович, выдвигающийся от Белорусской социал-демократической Громады по Свислочскому избирательному округу № 94, лично от себя озвучил только приветствие и две заключительные фразы: «Меня зовут Кирилл Живолович. Серебрянка и Лошица — это моя территория».

«В таком формате можно выступать даже со Статутом ВКЛ — никакого эффекта пять минут в семь утра по радио дать не могут. С таким же успехом можно было бы выделить всем кандидатам ровно по пять минут в общественной уборной. Это имитация избирательного процесса, а не должные и равные условия для общения с избирателями», — заявил кандидат