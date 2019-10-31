В Нацбанке рассказали, какие поддельные банкноты и монеты чаще всего находят в нашей стране

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в январе-июне этого года нашли 398 поддельных денежных знаков: 396 банкнот и 2 монеты. Это на 6,6% меньше, чем за это же время в прошлом году, сообщает Нацбанк.



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Чаще всего по-прежнему подделывают доллары. Они составили 40,9% от общего количества фальшивых денег. Однако если сравнить, сколько их было найдено за такой же период в прошлом году, их стало почти на треть меньше. Как и раньше, фальшивомонетчики предпочитают подделывать купюры 100 долларов — 89% от всех найденных фальшивых долларов. 8% — купюры 50 долларов. Редко подделывают купюры номиналом 10 и 20 долларов.

На втором месте по количеству подделанных купюр российский рубль — 30,4% от общего количества. Это были купюры крупных номиналов 5000, 2000 и 1000 рублей. В основном по-прежнему банкноты 5000 и 1000 рублей. Их было 77,7% и 15,7% соответственно. Все виды подделок уже раньше выявлялись в Беларуси.

На третьем — евро. Таких банкнот было 21,9%. В отличие от российского рубля, евро подделывались всех номиналов, кроме 10 евро. И их нашли на 32 банкноты больше, чем за этот же период в прошлом году.

Поддельные белорусские рубли находят не часто, всего 17 случаев за полгода. Но это значительно больше, чем за это же время в прошлом году. Тогда обнаружили всего 10. Все найденные поддельные белорусские рубли изготовили без имитации элементов защиты.

Банкноты других валют среди найденных составили 2,5%. Поддельные деньги нашли в 41 населенном пункте.